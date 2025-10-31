全民普發現金！台中銀推活動抽萬元好禮

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供
台中銀行（2812）響應政府「全民+1 政府相挺」普發現金10,000元政策，加碼祭出「全民普發！台中銀抽萬元好禮」，有機會將萬元禮券帶回家，為普發現金再放大、添增更多驚喜。

台中銀行為鼓勵客戶多加利用登記入帳方式，活動期間自114年11月5日起至115年4月30日止，凡台中銀行網路銀行／行動銀行客戶，至「行政院普發現金官網」網站選擇「登記入帳」，且普發現金新臺幣10,000元於115年4月30日前實際入帳至客戶本人之台中銀行帳戶(含Lolly Bank數位帳戶)，每筆成功入帳享1次抽獎機會，就有機會抽中好禮。

台中銀行表示，客戶（代領人）若有未滿13歲子女登記入帳可以選定同一帳戶，則客戶（代領人）可獲得越多抽獎機會。

此次抽獎活動獎品最高可得禮券一萬元，且共有超過上百個獎項會於活動結束後統一抽出，其獎項內容如下：

【普發放大禮】：成功入帳至台中銀行存款帳戶

好禮即享券-全聯頂規好禮組10,000元即享券，共2名。

好禮即享券-全聯頂規好禮組2,000元即享券，共5名。

好禮即享券-全聯頂規好禮組1,000元即享券，共250名。

【Lolly Bank加碼禮】：入帳選台中銀行Lolly Bank數位帳戶並成功入帳，再加碼抽「好禮即享券-四大超商便利組500元」，共20名。

活動詳情請看台中銀行官方網站、網路銀行或行動銀行APP等平台公告。

近來詐騙層出不窮，台中銀行防詐騙貼心提醒，本次普發現金，政府絕不會主動發送簡訊或電子郵件通知民眾領錢或登記；內政部警政署也再次提醒全國民眾「防詐四不」原則，包括「不點擊」非官方網址，「不填輸」信用卡資料及驗證碼，「不寄送」存摺、提款卡及密碼，以及「不轉傳」不明連結或簡訊，一旦遇到可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件發生。

