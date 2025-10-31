快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

富邦人壽投資本質創投7.4億元成為持有比例20%合夥人 扶植潛力新創

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

富邦金控（2881）代子公司富邦人壽公告取得本質創業投資有限合夥(下稱「本質創投」)。本質創投之基金管理機構之初創業投資管理顧問有限公司(以下稱「之初創投」)通知富邦人壽，本質創投於10月31日完成最終輪募資，基金規模約為新台幣37.4311億元，故富邦人壽對於本質創投承諾投資額為基金規模之20%(新台幣7.4860億元)，為一次承諾，分次繳款。富邦人壽期盼響應政府五加二產業創新計劃及六大核心戰略產業推動方案，扶植潛力新創事業，並參與台灣及東南亞數位轉型與成長機會。

富邦金今日於證交所召開重訊記者會，說明富邦人壽投資決議。本質創投為創投基金，將由之初創投負責管理投資事宜，並以人工智慧、物聯網、區塊鏈以及布局東南亞數位經濟的未上市新創為主要投資標的。本質創投為之初創投募集之第四檔基金，將結合之初加速器生態系，投資具發展潛力之新創事業。

富邦金指出，台灣具備研發與創新的良好環境，擁有資訊與硬體製造的產業基礎，以及長久累積的人才能量。政府推動的五加二產業創新計劃及六大核心戰略產業方案，物聯網、人工智慧等亦為重點產業之一。

富邦人壽期許透過投資本質創投，支持新創團隊發展，協助推動台灣經濟轉型及創造就業機會，亦可望參與台灣及東南亞數位轉型成長，取得長期獲利機會。

新台幣貶3.4分 收30.749元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.749元，貶3.4分，成交金額8.65億美元

助台商北美布局 玉山銀美國達拉斯代表人辦事處開業

因應企業全球化布局，台商對美國加速投資，玉山銀行今天宣布，為進一步擴展北美金融服務網絡，玉山達拉斯代表人辦事處10月15...

國壽奪ICMI「最佳AI應用獎」 為亞洲唯一獲獎壽險業者

為持續提升客戶服務體驗，國泰人壽以AI技術驅動服務革新，打造全流程智慧體驗。國泰人壽近日於美國國際客戶管理學院（The ...

臺灣企銀榮獲《Global Finance》全球最佳資訊安全與詐欺管理獎肯定

國際知名財經媒體《Global Finance全球金融》「2025 World’s Best Digital Bank ...

全民普發現金！台中銀推活動抽萬元好禮

台中銀行（2812）響應政府「全民+1 政府相挺」普發現金10,000元政策，加碼祭出「全民普發！台中銀抽萬元好禮」，有...

信託公會籲將各類給付匯入信託 讓退休撫恤社福津貼更有保障

信託公會10月31日邀集各部會代表以及信託業者舉辦研討會，介紹現行相關主管機關定期給付退休撫恤金類、國民年金類及社會福利...

