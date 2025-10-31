快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

風險管理論文獎頒獎 彭金隆盼人才更豐厚產業更健全

中央社／ 台北31日電

2025風險管理博碩士論文獎頒獎典禮登場，金管會主委彭金隆表示，保險業是非常獨特產業，需要長遠、有計畫地培養人才，希望論文獎愈辦愈好，未來人才愈來愈豐厚，產業也能更加健全興盛。

台灣保險法學會、中華民國風險管理學會今天下午舉辦「2025風險管理博碩士論文獎頒獎典禮」，贊助單位為壽險公會，總計約60多篇論文投稿，最後獲選30篇論文，總獎金達新台幣120萬元。

金管會主委彭金隆致詞時表示，保險業是非常獨特產業，雖然歸在金融業，但保險跟其他金融業其實差異很大，壽險跟產險也差異很大，因此需要非常多人才、老師持續投入。感謝主辦單位跟協辦單位舉行2025風險管理博碩士論文獎，在座都是「有心人」，保險業需要長遠、有計畫培養人才，需要更多人投入、支持，整個金融產業才能更完整。

彭金隆期許，獎項愈辦愈好，對市場影響愈來愈大，未來人才愈來愈豐厚，產業也能更加健全興盛。

保發中心董事長黃泓智致詞時表示，人才是保險公司的重要資源，但根據統計，台灣過去10年來在保險跟精算領域研究在國際研究上一直退步中，有點可惜，也是警訊，感謝壽險公會大力贊助，對研究環境可說是雪中送炭，希望透過論文獎，也為保險精算領域注入新動能，讓保險精算發展可以愈來愈好。

中華民國風險管理學會理事長張士傑指出，壽險業有37兆元資金，如果產業持續往前走，不僅可以作為社會安全網，也可以影響台灣資本市場發展，希望持續創造台灣未來前景，做研究很辛苦、也不容易有掌聲，希望藉由論文獎也可以鼓勵更多同學投入研究，並跟實務結合。

台灣保險法學會理事長葉啓洲表示，可能歸功產業發展很好，很多同學畢業後都投入產業，因此反而投入研究的人沒那麼多，學界可以明顯感受到人才斷層，一個產業要可以健康發展，應該也要有源源不絕的人投入研究才行，感謝壽險公會，希望透過論文獎，也可以為實務提出解決方案。

壽險公會理事長陳慧遊會後受訪時表示，擔任理事長後在壽險公會成立政策小組，未來保險業不只是收保單、再投資而已，牽涉產業面向更廣泛、挑戰也更複雜多元。

陳慧遊指出，這次是第一年舉辦論文獎，委託兩個學會辦理，年輕學子比較有想像力，希望透過學術界互相交流激盪，解決社會上的複雜問題，也期許年輕學子應該志在改寫讀過的教科書。

此次獲獎論文題目相當多元，包括分紅保單商品策略、外匯價格變動準備金修正於壽險業匯率風險管理、匯率風險下壽險公司再保險安排的避險效益評估等都是論文探討題目。

保險 壽險業 碩士

延伸閱讀

金管會主委：保險業非常獨特 需更多人投入支持

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

三商壽併購案爭議延燒…金管會全程掌握 彭金隆：玉山金清楚公司治理

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

相關新聞

金管會主委：保險業非常獨特 需更多人投入支持

金管會主委彭金隆今日於風險管理博碩士論文頒獎典禮表示，保險業是非常獨特行業，很多人沒有機會深入理解其特殊之處，雖然總歸在...

信託公會籲將各類給付匯入信託 讓退休撫恤社福津貼更有保障

信託公會10月31日邀集各部會代表以及信託業者舉辦研討會，介紹現行相關主管機關定期給付退休撫恤金類、國民年金類及社會福利...

新台幣貶3.4分 收30.749元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.749元，貶3.4分，成交金額8.65億美元

因應高齡社會 信託公會推動退休給付可直匯安養信託帳戶

面對超高齡社會的快速到來，政府積極建構社會安全網，提供退休撫卹、國民年金及社會福利津貼等多元給付，作為民眾退休後的重要經...

國壽獲ICMI「最佳AI應用獎」 亞洲唯一獲獎壽險業者

為持續提升客戶服務體驗，國泰人壽以AI技術驅動服務革新，打造全流程智慧體驗。國泰人壽近日於美國國際客戶管理學院（The ...

數位金融與服務創新引領趨勢 元大證券《今周刊》財富管理評鑑大豐收

券商龍頭元大證券推動財富管理有成，在《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中表現傑出，一舉囊括最佳財富管理券商獎、最佳財富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。