風險管理論文獎頒獎 彭金隆盼人才更豐厚產業更健全

2025風險管理博碩士論文獎頒獎典禮登場，金管會主委彭金隆表示，保險業是非常獨特產業，需要長遠、有計畫地培養人才，希望論文獎愈辦愈好，未來人才愈來愈豐厚，產業也能更加健全興盛。

台灣保險法學會、中華民國風險管理學會今天下午舉辦「2025風險管理博碩士論文獎頒獎典禮」，贊助單位為壽險公會，總計約60多篇論文投稿，最後獲選30篇論文，總獎金達新台幣120萬元。

金管會主委彭金隆致詞時表示，保險業是非常獨特產業，雖然歸在金融業，但保險跟其他金融業其實差異很大，壽險跟產險也差異很大，因此需要非常多人才、老師持續投入。感謝主辦單位跟協辦單位舉行2025風險管理博碩士論文獎，在座都是「有心人」，保險業需要長遠、有計畫培養人才，需要更多人投入、支持，整個金融產業才能更完整。

彭金隆期許，獎項愈辦愈好，對市場影響愈來愈大，未來人才愈來愈豐厚，產業也能更加健全興盛。

保發中心董事長黃泓智致詞時表示，人才是保險公司的重要資源，但根據統計，台灣過去10年來在保險跟精算領域研究在國際研究上一直退步中，有點可惜，也是警訊，感謝壽險公會大力贊助，對研究環境可說是雪中送炭，希望透過論文獎，也為保險精算領域注入新動能，讓保險精算發展可以愈來愈好。

中華民國風險管理學會理事長張士傑指出，壽險業有37兆元資金，如果產業持續往前走，不僅可以作為社會安全網，也可以影響台灣資本市場發展，希望持續創造台灣未來前景，做研究很辛苦、也不容易有掌聲，希望藉由論文獎也可以鼓勵更多同學投入研究，並跟實務結合。

台灣保險法學會理事長葉啓洲表示，可能歸功產業發展很好，很多同學畢業後都投入產業，因此反而投入研究的人沒那麼多，學界可以明顯感受到人才斷層，一個產業要可以健康發展，應該也要有源源不絕的人投入研究才行，感謝壽險公會，希望透過論文獎，也可以為實務提出解決方案。

壽險公會理事長陳慧遊會後受訪時表示，擔任理事長後在壽險公會成立政策小組，未來保險業不只是收保單、再投資而已，牽涉產業面向更廣泛、挑戰也更複雜多元。

陳慧遊指出，這次是第一年舉辦論文獎，委託兩個學會辦理，年輕學子比較有想像力，希望透過學術界互相交流激盪，解決社會上的複雜問題，也期許年輕學子應該志在改寫讀過的教科書。

此次獲獎論文題目相當多元，包括分紅保單商品策略、外匯價格變動準備金修正於壽險業匯率風險管理、匯率風險下壽險公司再保險安排的避險效益評估等都是論文探討題目。