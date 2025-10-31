信託公會籲將各類給付匯入信託 讓退休撫恤社福津貼更有保障

信託公會10月31日邀集各部會代表以及信託業者舉辦研討會，介紹現行相關主管機關定期給付退休撫恤金類、國民年金類及社會福利津貼類等款項之法源與申請作業，並就相關匯款作業與信託結合提供法律與實務上釋疑供各部會代表與信託業參考。

超高齡社會來臨，民眾領取各類給付後皆自行管理，如未能妥善管理，恐難以確保所領取的給付用在自己的身上。

為讓民眾能將相關給付或請領金額直接撥入個人信託專戶，避免高齡退休者發生失智失能時，財產遭人詐騙、侵占或移作他用，以及配合高齡退休者人身照顧的需求，信託公會舉辦研討會。

銀行局童政彰局長表示，在老年經濟安全與照顧資源方面，政府相關部會已建立退休金、國民年金、撫恤金等各項社會保險與福利制度，提供高齡者基本的經濟支撐，然而，國人平均壽命持續延長，隨之而來的失能、失智、重大疾病與意外風險也同步提高，尤其高齡者因判斷力下降，往往成為金融犯罪的主要對象。

為協助高齡者財產保護及生活照護，滿足高齡社會的實際需求，金管會持續鼓勵信託業者積極發展結合安養照護功能的「安養信託」商品，讓信託制度可作為連結財產運用及社會福利與照顧服務的重要機制。

為強化高齡者的財產保護，信託公會建議政府修訂相關社會給付規定，增訂民眾可選擇將退休金、國民年金、福利津貼等款項直接匯入「個人安養信託帳戶」，由受託人管理。

信託公會秘書長呂蕙容表示，現行相關主管機關就定期給付之退休撫恤金類、國民年金類及社會福利津貼類等款項，民眾就其所請領之款項僅能約定存（匯）入以請領人個人名義開立之一般銀行帳戶，再由民眾自行辦理信託，恐讓高齡者/失智者所請領之款項產生斷點，如有未及交付信託而被侵佔、詐騙而無法用於自身之風險。

因此，信託公會建議相關主管機關修正相關規定或函釋，增訂民眾向主管機關申請前項定期給付類型時，得檢附相關信託契約向所轄主管機關申請存（匯）入以本人為委託人兼受益人之「個人安養信託帳戶」，以確保相關退休資金能專款專用保障民眾資產的安全，並可透過安養信託協助生活給付，以提升財務保障與退休後生活品質。