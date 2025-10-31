因應高齡社會 信託公會推動退休給付可直匯安養信託帳戶

面對超高齡社會的快速到來，政府積極建構社會安全網，提供退休撫卹、國民年金及社會福利津貼等多元給付，作為民眾退休後的重要經濟支撐。然而，現行制度下，民眾領取各項給付後須自行管理，如未妥善規劃，恐有資金遭詐騙或挪用的風險。為確保高齡者可安全運用退休資金，信託公會於10月31日舉辦「退休撫卹與社會給付結合信託制度研討會」，邀集多部會代表與信託業者共同研商相關制度整合方向。

金管會銀行局局長童政彰指出，政府已建立多項社會保險與退休金制度，以維護高齡者經濟安全。然而隨著平均壽命延長，失智、失能與重大疾病風險亦隨之增加，長者常因判斷力下降成為金融詐騙目標。為因應此現象，金管會積極鼓勵業者發展具照護功能的「安養信託」商品，讓信託制度成為結合財產管理、社會福利與照護服務的重要機制。

信託公會秘書長呂蕙容表示，目前退休金、年金及社福津貼等款項，皆須匯入領取人名下的一般帳戶，再由民眾自行辦理信託，過程中可能產生資金安全斷點。公會建議主管機關修訂相關規定或函釋，開放民眾在申請各項給付時，可選擇將款項直接匯入以本人為委託人兼受益人的「個人安養信託帳戶」，確保資金專款專用，降低遭侵占或詐騙風險。

她進一步指出，此舉不僅能確保退休資金安全，也能結合生活照護需求，例如由受託機構依契約代為撥付生活費、支付長照或安養機構費用、水電費與稅金等，使高齡者生活更有保障，提升退休後生活品質。相關倡議亦納入金融白皮書，並獲立法委員王旭正辦公室與《康健》雜誌支持，邀請勞動部、衛福部、教育部、銓敘部、退輔會等單位共同參與研議。

研討會中，信託公會彭德偉組長針對各部會意見逐一回應；合作金庫銀行信託部李翠芬副理分享安養信託業務實務與案例；展騰國際法律事務所馬傲秋律師則就退休撫卹、年金與社福津貼匯入信託帳戶的法律面進行說明，釐清制度銜接與受益人保護等議題。

信託公會期盼透過本次研討會，促進跨部會合作，推動社會給付制度與信託制度接軌，讓民眾可安全整合退休資產，為老後生活打造更周全的財務與照護保障。