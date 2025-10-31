滙豐挖角國泰強棒 胡醒賢出任國際財管暨理財負責人

滙豐(台灣)商業銀行31日宣布任命胡醒賢為國際財富管理暨卓越理財事業處負責人暨副總經理，自2025年11月3日生效。胡醒賢將負責帶領滙豐台灣國際財富管理暨卓越理財事業處團隊，透過業務策略的推動，致力於在台灣打造領先的國際財富管理品牌。

在加入滙豐之前，胡醒賢曾任國泰世華銀行資深副總經理，自2022年起負責管理財富管理、保險、信託、房貸、個人信貸、品牌、公共事務與投資人關係等業務。在此之前，他於花旗台灣服務近26年，最高曾擔任零售銀行事業群負責人，領導財管、保險、房貸等產品與業務。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球業務主管陳志堅表示：「胡醒賢在財富管理與個人金融領域資歷完整，涵蓋業務管理、銷售、產品管理、行銷、客群、和營運等。此外，他在帶領團隊轉型為以客戶關係導向、以客戶為中心的財富管理業務上，亦擁有豐富經驗。我們相信在他的領導下，將能進一步鞏固我們在台灣的發展基礎，並加速成長優質客戶群和財富管理業務。」

滙豐國際財富管理及卓越理財業務亞洲地區董事總經理張凱表示：「滙豐台灣國際財富管理與卓越理財業務在2025年上半年達成創紀錄的表現，台灣市場在滙豐成為國際領先財富管理銀行的目標中扮演著關鍵角色，亦是滙豐在亞洲和中東地區的重要市場之一。我們將持續投資於這個優先市場，提供頂級的國際金融服務與財富管理解決方案，同時培養在業內領先的專業財管團隊。」