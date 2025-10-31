快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

滙豐挖角國泰強棒 胡醒賢出任國際財管暨理財負責人

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐(台灣)商業銀行31日宣布任命胡醒賢為國際財富管理暨卓越理財事業處負責人暨副總經理，自2025年11月3日生效。胡醒賢將負責帶領滙豐台灣國際財富管理暨卓越理財事業處團隊，透過業務策略的推動，致力於在台灣打造領先的國際財富管理品牌。

在加入滙豐之前，胡醒賢曾任國泰世華銀行資深副總經理，自2022年起負責管理財富管理、保險、信託、房貸、個人信貸、品牌、公共事務與投資人關係等業務。在此之前，他於花旗台灣服務近26年，最高曾擔任零售銀行事業群負責人，領導財管、保險、房貸等產品與業務。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球業務主管陳志堅表示：「胡醒賢在財富管理與個人金融領域資歷完整，涵蓋業務管理、銷售、產品管理、行銷、客群、和營運等。此外，他在帶領團隊轉型為以客戶關係導向、以客戶為中心的財富管理業務上，亦擁有豐富經驗。我們相信在他的領導下，將能進一步鞏固我們在台灣的發展基礎，並加速成長優質客戶群和財富管理業務。」

滙豐國際財富管理及卓越理財業務亞洲地區董事總經理張凱表示：「滙豐台灣國際財富管理與卓越理財業務在2025年上半年達成創紀錄的表現，台灣市場在滙豐成為國際領先財富管理銀行的目標中扮演著關鍵角色，亦是滙豐在亞洲和中東地區的重要市場之一。我們將持續投資於這個優先市場，提供頂級的國際金融服務與財富管理解決方案，同時培養在業內領先的專業財管團隊。」

財富管理 房貸 國泰世華

延伸閱讀

7 種心智習性決定你能否過著成功退休生活！專家教如何培養正向習慣

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

財富管理銀行暨證券評鑑 一銀普惠金融 成果卓著

凱基證獲財管評鑑九項大獎

相關新聞

金管會主委：保險業非常獨特 需更多人投入支持

金管會主委彭金隆今日於風險管理博碩士論文頒獎典禮表示，保險業是非常獨特行業，很多人沒有機會深入理解其特殊之處，雖然總歸在...

信託公會籲將各類給付匯入信託 讓退休撫恤社福津貼更有保障

信託公會10月31日邀集各部會代表以及信託業者舉辦研討會，介紹現行相關主管機關定期給付退休撫恤金類、國民年金類及社會福利...

新台幣貶3.4分 收30.749元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.749元，貶3.4分，成交金額8.65億美元

因應高齡社會 信託公會推動退休給付可直匯安養信託帳戶

面對超高齡社會的快速到來，政府積極建構社會安全網，提供退休撫卹、國民年金及社會福利津貼等多元給付，作為民眾退休後的重要經...

國壽獲ICMI「最佳AI應用獎」 亞洲唯一獲獎壽險業者

為持續提升客戶服務體驗，國泰人壽以AI技術驅動服務革新，打造全流程智慧體驗。國泰人壽近日於美國國際客戶管理學院（The ...

數位金融與服務創新引領趨勢 元大證券《今周刊》財富管理評鑑大豐收

券商龍頭元大證券推動財富管理有成，在《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中表現傑出，一舉囊括最佳財富管理券商獎、最佳財富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。