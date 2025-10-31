數位金融與服務創新引領趨勢 元大證券《今周刊》財富管理評鑑大豐收

券商龍頭元大證券推動財富管理有成，在《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中表現傑出，一舉囊括最佳財富管理券商獎、最佳財富管理形象獎、最佳永續發展獎、最佳商品獎、最佳營業員團隊獎、最佳數位體驗獎、最佳智能理財獎、最佳客戶信任獎及最佳AI應用獎等九項殊榮。

繼2025年3月榮獲《財訊》大獎，包括最佳財富管理、最佳服務、最佳業務團隊、最佳財富增值、最佳客戶推薦、最佳數位金融、最佳數位智能系統及最佳金融服務創新等八項殊榮後，元大證券再次證明專業實力。透過專業評鑑機構嚴謹的審定，不僅締造亮眼佳績，更凸顯元大證券在數位金融服務與客戶服務的卓越表現，以及在永續發展與ESG實踐上的積極作為。

元大證券身為證券業財富管理龍頭，發揮證券商所長，提供多元服務提升客戶的認同度，為滿足客戶的理財需求，從交易特性的經紀台股業務、融資融券、興櫃及權證，到資產配置的ETF、信託、海外債、海外股，又或是活化客戶資產的款項借貸、借券及資金管理帳戶，還有提供更專業的客戶可轉債選擇權等，各項業務在市場上的成長率，代表著元大證券服務客戶的用心，創造安心便利的投資環境，也體現出元大證券在深耕普惠金融推動永續經營的韌性。

近年來，面對數位化浪潮，元大證券積極推動金融產業轉型，以自有開發的「投資先生」為核心，不斷優化智能投資平台，運用大數據與人工智慧技術，提供客戶既靈活又人性化的智能投資交易介面，協助投資人做出更快速、準確的決策，為客戶打造安全、便利的投資環境，讓理財變更輕鬆、更有效率。

除了科技創新，元大證券也將「永續」視為企業營運的核心。近年積極推動具有環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）概念的投資商品，並將ESG理念融入投資建議與研究報告。元大證券積極落實節能減碳，優化數位金融平台，並將環境與社會風險評估納入投資決策，提升投資透明度。元大證券亦積極投入公益行動，關懷經濟弱勢族群，推動兒童與青少年扶助、法治教育及醫療資源提升，攜手社會各界共創可持續發展的金融生態體系。

展望未來，元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的核心價值，不斷提升專業信任與服務品質，落實內部風險控管，持續優化「投資先生」的平台功能，打造更智慧、更貼近客戶需求的投資生態。同時，也將延續ESG推廣的承諾，讓資金流向更具影響力的產業，實踐「讓金融成為社會正向力量」的願景，致力成為客戶一生的資產管理顧問。