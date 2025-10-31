可調式保單時代將至！磊山保經林世德：保險從業人員邁向高專業化挑戰

隨著金管會推動「去長期保證化」政策方向，壽險市場正邁向「可調式保單」的新時代。這一改革象徵保險制度從過去的固定利率與長期保證設計，轉向以市場機制為核心的動態調整，讓保險商品更能反映實際風險與市場變化，回歸保障與風險分攤的本質。磊山保經表示，這並非削弱保障，而是讓保險生態更健康及永續的做法。面對制度轉型契機，磊山與時俱進，以專業協助客戶在制度轉型下穩健規劃、安心前行。

磊山保經業務總經理林世德指出，「去保證化」是壽險市場邁向永續經營的關鍵調整。過去壽險商品多採長期固定費率與保證利率設計，使保費與保障條件長期不變，但隨著市場利率變化與國際財務報導準則IFRS 17即將上路，保險公司若持續提供較高的保證利率，將可能面臨資產負債不匹配的壓力，進而影響長期經營穩定性。

林世德進一步說明，未來政策若推動實施，部分商品保費可能會出現調整，但這並非成本上升，而是市場機制回歸合理的結果，過去的保費設計反映當時的市場條件，未來制度更新後，價格也隨市場環境調整。他強調，這樣的轉變讓保險公司得以維持財務穩健，也確保保戶權益能長期延續。

面對政策與市場變革之際，林世德表示，從業人員需具備更高專業的知識量，因應商品多元變化的挑戰。磊山早在2020年即啟動前瞻轉型，加強分紅與投資型保單的教育與實務訓練，分紅保單讓保戶有機會參與保險公司盈餘分配，共享投資成果；投資型保單則讓保障結構與市場績效連動，擁有彈性與透明特性。林世德指出，這兩類商品雖非IFRS 17的產物，卻能呼應新制度強調的「風險共擔與收益透明」精神，象徵壽險產業邁向永續經營的重要方向。

磊山在這幾年一直著重「保障、退休、傳承」三大專業的培訓課程，協助業務人員深化財務與風險管理能力，去年也推出「磊山e管家」數位平台，讓定期保單檢視更便利，協助保戶完善不同人生階段的保障需求，並在今年榮獲臺灣保險卓越獎保戶服務專案企劃獎肯定。

磊山保經強調，磊山一直以來以「透過保險，提供客戶身心安頓的力量」、「與時俱進，提供夥伴多元創業的平台」、「整合資源，提供社會帶狀公益的支持」三大企業使命為核心，積極擘畫公司未來發展方向。保險不是短期的投資產品，而是一種長期的責任。磊山要做的，是陪伴客戶理解改變、安心面對未來。我們相信，未來的保險從業人員要懂市場、懂調整機制、懂如何協助客戶規劃。這波變革，將讓真正有專業、有愛心的服務者被看見。