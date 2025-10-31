獨立經營壽險公司更少 陳慧遊：以後大家要單身還是結婚各自努力

三商壽（2867）即將出嫁玉山金（2884），壽險公會理事長陳慧遊今日表示，金控不斷要往前走是一定，不進則退，自己事業版圖缺哪一塊需要補足，重置成本和機會成本皆考慮後而做出決定以他們的角度看是應該，他給予「誠心祝福」。目前獨立經營的保險公司確實愈來愈少，「以後大家是要單身還是要結婚就各自努力」。

他認為，相關案子按程序應是等董事會通過後報主管機關，也一定要取得董事會授權，通常一億以上都要過董事會，何況是好幾百億的案子。

壽險公會贊助舉辦首屆風險管理碩博士論文獎頒獎典禮今日登場，包括金管會主委彭金隆、保險事業發展中心董事長黃泓智、中華民國風險管理學會理事長張士傑等出席。陳慧遊表示，學會計又懂保險的很少，保險業未來世界愈來愈複雜，不只收保單去投資，AI及量子電腦問世對財務管理將產生很大變化，於是他在任期第二年提出舉辦風險管理碩博士論文獎，為產業增加人才能量，當時心理有譜連任成功會繼續推動，目前規劃舉辦四年，之後就交由下一任理事長決定。