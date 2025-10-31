元大人壽百富美元利率變動型終身壽險 五大保障特色安穩傳承新選擇

隨著台灣邁入超高齡化社會，退休準備及資產傳承已成為現代人必須重視的課題。根據金管會統計，開辦財管2.0方案以來，截至2025年9月底，億元級高資產族群突破1.7萬人，資產管理規模突破新台幣1.8兆元，進一步對照財政部公布的2024年遺產稅申報統計資料，遺產稅超過新台幣416.9億元，亦創下歷年新高，顯見高資產族群在傳承規劃上的需求。元大人壽瞭解高資產族群在考量資產傳承時，所重視的穩健與保障要素，推出「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，協助更多家庭完成傳承規劃。

「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」具備五大特色，充分發揮保障與傳承的功能。

以50歲的元小姐投保「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，基本保險金額35萬美元為例，繳費期間3年，宣告利率假設維持4.25%，選擇以「增額繳清」方式給付增值回饋分享金，原始年繳保險費48,405美元，符合高保費3%折扣，並選擇自動轉帳繳費再享有1%折扣，折扣後年繳保險費46,480美元。若於89歲時身故，保單年度末身故總給付達528,845美元，約為總繳保費的3.79倍；若有資金運用需求，則可領回433,567美元，超過總繳保費的3.1倍，適合做為家庭財務規劃及資產配置的穩健選擇。

元大人壽表示，人生的風險難以預測，但透過保險規劃不僅可以轉嫁風險，還可將對家人的愛傳承下去，透過保險商品打造堅強後盾，富貴傳家世代流傳。