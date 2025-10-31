元大人壽百富美元利率變動型終身壽險 五大保障特色安穩傳承新選擇
隨著台灣邁入超高齡化社會，退休準備及資產傳承已成為現代人必須重視的課題。根據金管會統計，開辦財管2.0方案以來，截至2025年9月底，億元級高資產族群突破1.7萬人，資產管理規模突破新台幣1.8兆元，進一步對照財政部公布的2024年遺產稅申報統計資料，遺產稅超過新台幣416.9億元，亦創下歷年新高，顯見高資產族群在傳承規劃上的需求。元大人壽瞭解高資產族群在考量資產傳承時，所重視的穩健與保障要素，推出「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，協助更多家庭完成傳承規劃。
「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」具備五大特色，充分發揮保障與傳承的功能。
特色一：美元收付，滿足多元資產布局。該商品以美元收付，有利於建構多元資產配置，滿足未來子女出國留學或家庭海外置產的需求。
特色二：增值回饋分享金，增加資產累積效果。投保「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」即享有終身壽險保障，依自身規劃，可彈性選擇3年、6年或9年三種繳費年期，依宣告利率有機會享有加值回饋分享金，增加資產累積效果。
特色三：失能豁免，保障持續不中斷。因疾病或意外造成2至6級失能程度的保戶，經醫院診斷確定失能之翌日起，豁免以後各到期日應繳付的保險費用，保障內容持續有效，發揮保險保障的核心價值。
特色四：最高可享4%保費折扣。依投保規則，符合高保費條件最高可享3%保費折扣，約定自動轉帳繳費，可再享保費折扣1%，最高享有4%保費折扣，實際折扣最有感。
特色五：分期定期給付，溫暖傳承摯愛。身故保險金與完全失能保險金皆可選擇分期定期給付，搭配指定受益人，傳承計畫更周延，妥善照顧摯愛。
以50歲的元小姐投保「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，基本保險金額35萬美元為例，繳費期間3年，宣告利率假設維持4.25%，選擇以「增額繳清」方式給付增值回饋分享金，原始年繳保險費48,405美元，符合高保費3%折扣，並選擇自動轉帳繳費再享有1%折扣，折扣後年繳保險費46,480美元。若於89歲時身故，保單年度末身故總給付達528,845美元，約為總繳保費的3.79倍；若有資金運用需求，則可領回433,567美元，超過總繳保費的3.1倍，適合做為家庭財務規劃及資產配置的穩健選擇。
元大人壽表示，人生的風險難以預測，但透過保險規劃不僅可以轉嫁風險，還可將對家人的愛傳承下去，透過保險商品打造堅強後盾，富貴傳家世代流傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言