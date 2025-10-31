房貸微活水 房貸利率出現止漲跡象

去年央行要求銀行自主管理與第七波管制過後，房貸市場呈現銀行的賣方市場，伴隨著利率調升與相關費用漲價，不過在新青安政策房貸不計入72-2的計算範圍後，不動產放款比例緩步下滑，根據第一線觀察，近期有銀行開始釋出額度，另外在壽險業也加入房貸市場後，房貸利率已經有較為穩定的跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去在市場資金寬鬆，銀行爭取房貸業務的時候，一般房貸利率的地板價格常貼近公教人員的政策房貸利率，不過去年開始緊縮過後，房貸利率快速翻揚，房貸產品變成銀行的賣方市場，一般首購利率幾乎都2.5%起跳，在市場沒有競爭且選擇性不多的條件下，消費者能夠討價還價的空間有限。

所幸除了傳統銀行之外，網路銀行與壽險業也成為新的房貸市場參與者，有網路銀行訴求利率2.48%起，開辦費優惠價5,000元起，期限最長30年，保險公司也以2.5%起的利率參與市場。

曾敬德表示，有時候銀行利率給的稍甜一點，但可能成數有落差或者還要搭配一些商品等，保險公司則可能給足成數且利率2.5%又不用搭配商品，反而比較省事。

尤其近期開始有銀行釋出額度，保險公司承作的積極度也增加，在市場逐漸出現略為競爭且消費者開始可選擇下，房貸利率有止穩跡象，不過這還是僅限於條件較為單純的申貸者，畢竟現在資金狀況仍相對偏緊縮，銀行還是會考量風險因素，優先承作各項條件讓它們放心的客戶。