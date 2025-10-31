凱基銀行獲「最佳客戶信任獎」的肯定 客製化財務規劃建議

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基銀行榮獲由《今周刊》主辦的第 19 屆財富管理銀行暨證券評鑑的「最佳客戶信任獎」，金管會主委彭金隆（左）頒獎予凱基銀行個人金融總處長王開平（右）。圖／凱基銀行提供
凱基銀行滿足不同客群的多元財富管理需求，提供客製化的資產配置及理財投資的規劃建議，深獲客戶的信任，榮獲由《今周刊》主辦的第 19 屆財富管理銀行暨證券評鑑的「最佳客戶信任獎」的肯定。

凱基銀行表示，秉持「以客戶為中心」的企業理念，提供全客群專業、貼心、創新的財富管理服務，更針對高資產客群推出客製化、整合型的顧問服務，協助高端客戶財富管理、資產傳承、企業接班、退休規劃需求提供專業的建議及產品規劃。

在財富管理上，凱基銀行打造3D理財、720度全方位服務，滿足客戶在財富管理上的多元需求。3D代表Dependable可靠的理財團隊、提供Diversified完整的解決方案、透過Digital數位協作，提升資產配置的流程服務效率。此外，除了360度水平面由客戶自身出發，滿足不同人生階段的理財規劃服務，更進一步延伸至垂直面360度由客戶家族出發，協助全資產盤點的傳承規劃服務。

凱基銀行今年獲主管機關核准開辦財管2.0業務，並進駐亞洲資產中心高雄專區，積極瞄準高端財富管理客群，推出「頂富會員」，提供客製化、整合型的顧問服務，更打造涵蓋理財、保險、信託、稅務的跨領域專家團隊，透過「全景式尊榮客戶資產輪廓分析表」，透析客戶家庭結構、現金流、稅務安排與傳承意向等，在資產累積、轉型與傳承的各階段，提供動態、前瞻性的整體規劃建議。

凱基銀行指出，將更進一步服務企業主的私人理財，透過集團資源整合，滿足高資產客群在個人、企業，乃至於家庭、家族，包含增值、傳承、營運、接班、治理與永續等財富管理需求，打造一站式的財富管理服務，並結合關係企業「中華開發資本」在臺灣獨特的創投角色，為高資產客戶推薦海內外前瞻、創新的投資機會。

因應高齡化社會來臨，凱基銀行致力推動公平待客，打造高齡友善金融環境，鼓勵員工考取「高齡金融規劃顧問師」證照，自2023年至今共有102位取得專業資格，針對高齡客戶的需求，從資產配置、風險規劃搭配信託專業，提供專業、樂齡的金融服務，協助規劃適合的金融商品與安養方案。

除了積極落實公平待客，凱基銀行持續以具體行動配合政府機關共同打擊詐騙，透過全客群防詐教育宣導、創新的阻詐工具及有效的堵詐作為，並打造智能雷達防詐網守護民眾資產。凱基銀行表示，將以「客戶為中心」推動全方位金融服務，並積極優化各項作業流程，實踐公平待客的社會責任，提供客戶專業、信賴及貼心的金融服務體驗。

凱基銀行 財富管理

