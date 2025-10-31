集保規劃股東會紀念品電子化服務 打造綠色股東會新里程碑

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
為響應永續發展與數位轉型潮流，臺灣集中保管結算所規劃股東會紀念品電子化(eGift)服務」，10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，開創「綠色股東會」數位永續新篇章。

因應市場數位服務需求及提升股東會電子投票率集保結算所規劃推出eGift服務，未來發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品，此舉，不僅免除現場排隊及地點限制的不便，亦提升股東參與股東會與使用電子投票意願，更呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是集保結算所推動金融數位化的重要里程碑，協助發行公司打造高效率、低碳且便利的股東會數位服務生態系，帶動臺灣資本市場的永續與數位轉型。為鼓勵仟股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保結算所同步推出「仟萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保結算所提供的抽獎機會。

集保結算所預計自2026年3月起，提供eGift服務，並將於近期舉辦說明會，歡迎有興趣的公開發行公司洽詢參與，共同推動綠色股東會新風貌，實現數位創新與永續治理雙重目標。

