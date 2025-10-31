金管會主委：保險業非常獨特 需更多人投入支持

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣保險法學會及中華民國風險管理學會舉辦2025風險管理博碩士論文獎頒獎典禮。林勁傑／攝影
金管會主委彭金隆今日於風險管理博碩士論文頒獎典禮表示，保險業是非常獨特行業，很多人沒有機會深入理解其特殊之處，雖然總歸在金融業裡面，但與其他金融業差別很大，壽險與產險也差別很大，需要很多人才及老師投入，保險業需長遠有計畫培養人才，更多人理解及投入支持，金融產業才會更完整、豐富健全。

保險發展中心董事長黃泓智指出，研究能力表現一直是產業領先指標，人才好保險能力競爭能力就強，不過，十年來台灣保險和經算研究在國際排名一直退步當中，數據顯示發表學術文章已經開始落後中國大陸，這是嚴重警訊。 

