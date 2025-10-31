群益投顧：降息預期營造寬鬆環境 金融市場短震長多

群益投顧發布11月財富管理月報指出，金融市場邁入11月站在景氣循環交替的轉折點上，一方面受惠於科技創新與通膨壓力緩解，且美國聯準會可望再度展開降息行動，營造寬鬆的氛圍，但另一方面又面臨貿易緊張與地緣政治動盪等風險，且股市估值較高，投資人需要更注重選擇性與風險控管。

首先，AI帶動的科技投資浪潮仍強勁，資料中心、半導體、高效運算與軟體服務持續推動企業資本支出。綠色能源轉型、全球供應鏈重組與國家安全投資，也使工業、製造與防務產業具備中長期成長故事。若主要央行逐步轉向降息，資金成本下降將有助於估值回升與企業融資環境改善。美股仍是全球核心市場，龍頭科技企業展現強勁獲利能力，是支撐大盤的重要力量。此外，日本高市早苗於10月4日當選自民黨總裁並於10月21日當選為日本首相，迅速展現出明確的施政主軸，她的施政藍圖以「穩物價、振經濟、強國防」為核心，主張積極財政與強化中產階級支撐力，驅使日圓偏弱為日股帶進外資買盤，成為持續吸引資金的亮點。

另一方面，風險同樣不可小覷。全球經濟增速放緩已成事實，美國雖仍具韌性，歐元區與部分新興市場卻已顯疲態。企業獲利成長若低於預期，高估值市場將承受更大修正壓力。貿易摩擦升溫不只限於美中，供應鏈調整階段勢必造成成本波動。地緣政治事件，包括中東與南海情勢、全球重要選舉等，都可能帶來突發性波動。利率雖有望逐步下行，但節奏若不如預期，資金面壓力仍會反映在市場情緒上。

全球股市雖受眾多因素牽動，但在政策逐步轉向寬鬆、企業基本面穩健與科技創新持續推動下，仍存在結構性成長機會，2025年第4季的全球股市預料將維持「高波動、區間震盪」的格局。投資人宜保持適度的風險控管，同時關注政策面與產業面的正面變化，建議可優先關注具有中長期成長潛力的主題，同時適度配置防禦性資產，以降低市場波動帶來的影響。投資策略上，可同時掌握三個重點：第一，核心部位傾向擁有品牌、技術、現金流優勢的企業，尤其是AI應用、高階製造與醫療創新領域；第二，適度布局評價相對便宜的市場，例如部分亞洲國家與具復甦潛力的歐洲產業；第三，強化防禦性與靈活性，包括高股息、日常消費與必要基礎建設等，可降低波動對心理與資產的衝擊。