星展集團連續17年榮獲「亞洲最安全銀行」展現穩健與創新領導力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展集團近日再度榮獲紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」（Safest Bank in Asia），連續第17年蟬聯此殊榮，並持續位居「全球50家最安全商業銀行」第二名；同時，憑藉AI創新應用，更在該雜誌首次舉辦的「2025年金融業人工智慧大獎」中，榮獲最高殊榮「全球最佳人工智慧銀行」，不但彰顯星展集團在財務穩健性、風險管理及公司治理重大進展等面向的卓越表現，更肯定了星展在「負責任人工智慧」與數位創新領域的領先地位。

《環球金融雜誌》年度「全球最安全商業銀行」排名在過去30年以來，一直被公認為值得信賴的金融交易安全指標之一。獲獎名單係透過穆迪、標準普爾及惠譽信評公司針對全球前500大銀行的長期外幣評等評選而出。

《環球金融雜誌》發行人暨總編輯Joseph Giarraputo表示，在關稅不確定、利率變動、科技顛覆與監管加劇的一年，《環球金融雜誌》所評選的全球最安全銀行，持續展現其作為全球經濟穩定支柱的力量。這些銀行的韌性與創新，持續強化外界對金融體系的信任，並支持全球商業的發展；此外，星展銀行更憑藉早期大規模推行AI模型、建立強大實驗文化、培養員工數據導向思維，並展現卓越執行力，在創新層面脫穎而出，成為AI應用的領導者。

星展集團財務長林淑慧（Chng Sok Hui）表示，我們很榮幸連續17年被《環球金融雜誌》評選為亞洲最安全銀行。在充滿不確定性的時代，客戶更傾向於選擇值得信賴的金融機構，尋求在不確定性中的穩定庇護。星展集團受惠於這股「資金流向優質金融機構」的趨勢，並將持續恪守作為客戶信賴夥伴之承諾，竭力守護客戶資產，同時回饋我們所在的社區，以善盡企業社會責任。

星展集團執行總裁陳淑珊進一步指出，星展很榮幸能獲得《環球金融雜誌》的全球肯定。這項殊榮不僅印證我們十年來持續投入創新與投資的成果，更彰顯星展已成功將人工智慧轉化為銀行業的核心動能，從強化防詐保護、優化風險管理，到協助員工成長與賦能。隨著星展邁向「以人工智慧為引擎、以人為本」的銀行，我們將持續秉持負責任人工智慧的原則，深化客戶對我們的信任。

人工智慧 AI 星展銀行

