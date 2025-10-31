快訊

中國信託產險卓越公平待客 獲金管會肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託產險董事長許東敏（圖中）與董事們領軍，內外串聯共創阻詐防線，降低保戶受詐風險。（中信產提供）
公平待客碩果獲金管會肯定！中國信託產險秉持「待客如親」服務理念，以及母公司中信金控「We are family」品牌精神，致力提供客戶優質、友善安心的金融服務體驗，客戶滿意度大幅提升，獲2025年「金融服務業公平待客原則評核」肯定。

中國信託產險公平待客成績持續前進，董事以身作則由上而下落實公平待客企業文化，提供有溫度的服務。許東敏董事長強調，中國信託產險致力優化數位服務與申訴機制，推出結合數位科技及OCR（Optical Character Recognition）數位辨識工具的「車險e指保」服務，快速簡化民眾投保流程；亦攜手電信業者打造國際漫遊一站式旅綜險投保平台，開啟24小時線上「Fun心Care醫療諮詢」服務，完善投保便利性與保障完整性。在金融消費者申訴處理，中國信託產險2024年金融消費評議中心申訴率低於產險平均值，顯見改善痛點優化各項服務，有感體驗讓客戶好感度大增。

中國信託產險響應政府將打詐列為施政重點，推出多項打詐阻詐措施，以「內外防詐串聯 共創阻詐防線」為核心，對內強化員工防詐教育，對外率先導入「68818」官方短碼簡訊，降低保戶受詐風險。官網亦開闢「新世代防詐專區」，運用數位工具及互動遊戲，深化年輕族群防詐識詐教育，更透過校園講座及各類實體活動傳遞打詐知識，線上線下雙軌並進，提升全民識詐能力。

為提供安心便捷的數位服務體驗，中國信託產險汽車險網路投保平台全新改版，操作介面更簡潔流暢，未來將持續深化數位轉型，優化內部制度與服務流程，落實公平待客。為回饋保戶支持，即日起至12月31日於網路投保任一險種，即有機會獲千元超商禮券、iPhone 17等好禮，投保任意險保費享85折優惠。

