快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

元大證券財富管理評鑑大豐收 數位金融與服務創新引領新趨勢

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
元大證券不斷提升服務品質，於《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑獲得多項肯定。元大證券／提供
元大證券不斷提升服務品質，於《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑獲得多項肯定。元大證券／提供

券商龍頭元大證券推動財富管理有成，於《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中表現傑出，一舉囊括「最佳財富管理券商獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳商品獎」、「最佳營業員團隊獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳客戶信任獎」以及「最佳AI應用獎」等9項殊榮。

繼今年3月榮獲《財訊》大獎，包括「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」、「最佳數位智能系統」及「最佳金融服務創新」等8項殊榮後，元大證券再次證明專業實力。透過專業評鑑機構嚴謹的審定，不僅締造亮眼佳績，更凸顯元大證券在數位金融服務與客戶服務的卓越表現，及在永續發展與ESG實踐上的積極作為。

元大證券身為證券業財富管理龍頭，發揮證券商所長，提供多元服務提升客戶的認同度，為了滿足客戶的理財需求，從交易特性的經紀台股業務、融資融券、興櫃及權證，到資產配置的ETF、信託、海外債、海外股，又或是活化客戶資產的款項借貸、借券及資金管理帳戶，還有提供更專業的客戶可轉債選擇權等，各項業務在市場上的成長率，代表著元大證券服務客戶的用心，創造安心便利的投資環境，也體現出元大證券在深耕普惠金融推動永續經營的韌性。

近年來，面對數位化浪潮，元大證券積極推動金融產業轉型，以自有開發的「投資先生」為核心，不斷優化智能投資平台，運用大數據與人工智慧技術，提供客戶既靈活又人性化的智能投資交易介面，協助投資人做出更快速、準確的決策，為客戶打造安全、便利的投資環境，讓理財變更輕鬆、更有效率。

除了科技創新，元大證券也將「永續」視為企業營運的核心。近年積極推動具有環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）概念的投資商品，並將ESG理念融入投資建議與研究報告。元大證券積極落實節能減碳，優化數位金融平台，並將環境與社會風險評估納入投資決策，提升投資透明度。元大證券亦積極投入公益行動，關懷經濟弱勢族群，推動兒童與青少年扶助、法治教育及醫療資源提升，攜手社會各界共創可持續發展的金融生態體系。

展望未來，元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的核心價值，不斷提升專業信任與服務品質，落實內部風險控管，持續優化「投資先生」的平台功能，打造更智慧、更貼近客戶需求的投資生態。同時，也將延續ESG推廣的承諾，讓資金流向更具影響力的產業，實踐「讓金融成為社會正向力量」的願景，致力成為客戶一生的資產管理顧問。

元大 財富管理

延伸閱讀

股東會紀念品 將可線上領

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

財富管理銀行暨證券評鑑 一銀普惠金融 成果卓著

凱基證獲財管評鑑九項大獎

相關新聞

日圓貶破154！是否還有甜甜價？法人：明年「一狀況」可望走升

高市早苗當選日本首相後，日圓匯率一如外界預期走貶，日圓對美元匯率貶破154日圓兌1美元價位，日本央行30日會議決議維持利...

星展集團連續17年榮獲「亞洲最安全銀行」展現穩健與創新領導力

星展集團近日再度榮獲紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」（Safest Bank in Asia），...

中國信託產險卓越公平待客 獲金管會肯定

公平待客碩果獲金管會肯定！中國信託產險秉持「待客如親」服務理念，以及母公司中信金控「We are family」品牌精神...

精誠攜手 Evercomm 氣候科技公司 打造 AI 金融碳管理平台

面對全球綠色金融浪潮與監管要求快速升級，金融業的角色已從資金提供者轉變為推動減碳轉型的關鍵驅動者。精誠（6214）攜手新...

元大證券財富管理評鑑大豐收 數位金融與服務創新引領新趨勢

券商龍頭元大證券推動財富管理有成，於《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中表現傑出，一舉囊括「最佳財富管理券商獎」、「最...

證交所發布明年度 ESG 評鑑 75項指標評上市櫃公司

臺灣證券交易所發布「115年度（第一屆）ESG評鑑指標」，共計三大構面75項指標，適用期間為115年1月1日至12月31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。