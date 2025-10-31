精誠攜手 Evercomm 氣候科技公司 打造 AI 金融碳管理平台

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
精誠資訊攜手新加坡氣候科技公司Evercomm合作推出全新一代AI金融碳管理平台。精誠／提供
精誠資訊攜手新加坡氣候科技公司Evercomm合作推出全新一代AI金融碳管理平台。精誠／提供

面對全球綠色金融浪潮與監管要求快速升級，金融業的角色已從資金提供者轉變為推動減碳轉型的關鍵驅動者。精誠（6214）攜手新加坡氣候科技公司Evercomm合作推出全新一代 AI 金融碳管理平台。整合氣候風險數據分析與碳排放數位化管理，為金融業打造一套符合國際準則、可量化投融資風險、以減碳潛力為導向的快速導入資本配置策略，將於2025年第四季開始導入試點，面向臺灣與東南亞市場，協助主要金融機構與資產管理公司建立完整的投融資碳管理決策體系，推動區域永續金融的落地實踐。

精誠資訊表示，「現今金融產業在碳管理的數位化流程，面臨重重考驗：包括日益嚴格的監管壓力、人工處理數據造成的高營運成本，以及隨時變化的市場波動，使金融產業本身以及其投融資對象的碳排數據分析及管理難以適用於實際決策。我們希望透過雙方合作的新一代AI金融碳管理平台可以整合碳流到金流的數據、計算與分析，模擬減碳情境分析與計算，解決金融產業面對碳管理的痛點與挑戰。」

Evercomm 為新加坡金融管理局 ESG 金融科技生態系統的合作夥伴之一，同時也具備碳國際核算金融聯盟PCAF (Partnership for Carbon Accounting and Financials) 的認證，長期致力於協助企業在碳、能源、廢棄物管理與氣候風險情境模擬等面向建構完整量化與管理工具。此次的合作將結合雙方在 ESG 專業顧問、碳管理系統與 AI 應用的專業與經驗，協助業者將碳排與 ESG 數據轉化為決策動能，實現從「碳流管理」邁向「金流決策」的轉型升級。

新一代AI 金融碳管理平台，將由精誠負責數據整合跟平台架構，Evercomm提供氣候風險評估及減碳路徑之情境分析，協助金融業者快速整合投融資企業的碳排放、永續績效與營運資料，並將這些資訊轉化為具決策價值的量化指標。透過該平台，金融機構不僅能滿足法規揭露與合規要求，更可在資產配置、風險控管與減碳投融資策略上獲得前瞻洞察，從而強化決策力，推動資金流向具備長期永續競爭力的企業。除了臺灣金融業之外，目前也與新加坡與泰國的金融產業積極洽談合作中。

