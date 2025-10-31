無視 Fed 降息 將來銀行存戶續享新資金定存6％ 新戶12%優利

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美元優利定美國聯準會（Fed）降息一碼，純網銀將來銀行NEXT BANK火速宣布美元優利不打折，延長「新資金定存3個月享6％、金額無上限」優利專案到11月7日，提供無需解任務、極具市場競爭力的美元新資金優利定存。

不僅如此，將來銀行更延長「新戶享1個月美元定存12％」、「舊戶首次開立外幣帳戶享1個月美元8%」兩大優利活動至11月底。

將來銀行指出，自9月推出「新朋友美元優存12％」、「舊朋友美元優存8％」，及「美元新資金6%定存」三大外幣回饋以來，因利率極具競爭力，且整體門檻低、操作流程簡單、線上App操作即可完成，深受高資產族與外匯族群青睞，對重視效率與報酬的用戶來說，更是一大福音。

將來銀行進一步分析，面對美元利率走低、國際金融市場震盪，不少客戶對「穩定報酬」的追求不降反升。而將來銀行沒有實體分行，得以將省下的成本直接回饋給用戶，透過利率、彈性與操作體驗三大面向，提供高效益的外幣理財服務。

將來銀行 定存 美國聯準會

