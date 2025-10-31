日圓貶破154！是否還有甜甜價？法人：明年「一狀況」可望走升

高市早苗當選日本首相後，日圓匯率一如外界預期走貶，日圓對美元匯率貶破154日圓兌1美元價位，日本央行30日會議決議維持利率不變，符合外界預期，民眾買進日圓是否還有甜甜價？野村投信認為，短期貶勢大約至155日圓兌1美元。

野村分析，短期內日圓匯率應該會在150～155日圓兌1美元區間，可能會因為高市早苗的政策而偏弱，但長期而言，有望因美國降息與日本央行升息，美日利差縮小而走強，明年回歸140～150區間。

凱基證券指出，日本央行會議結果出後，日圓微貶，日股小漲；市場普遍預期高市行情將帶動日股上漲、日圓貶值，短期內將延續，但美方壓力與日銀強調貨幣政策正常化發展，美國財長貝森特近日表示，日本首相應給予日本央行充分政策空間，以穩定通膨預期並避免匯率波動；市場高度預期2026年1月央行將會重啟升息，並讓日圓止貶回升，日股則反映企業獲利與經濟發展正向發展。

同時，高市在首次內閣會議上表示，將採取新一輪經濟措施，包括減輕家庭和企業的通膨負擔，或有冬季電費和燃氣費補貼，並鼓勵中小企業調漲薪資、增加資本投資，雖然還未見高市對貨幣政策態度明顯表態，但根據川普訪日，高市展現相對親美的態度觀察，日本可能制定對美採購計畫，且在美國希望日圓不要過度貶值壓力下，高市貨幣政策立場不至於過度激進。凱基預期，日圓先偏弱整理，後隨市場預期明年1月日銀可能重啟升息，而緩步升值。