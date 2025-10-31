中國信託證券主辦萊德光電-KY（7717）今起開始投標

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券主辦萊德光電股份有限公司（7717）上櫃前現金增資發行新股案，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有1,987張，競價拍賣底價每股為70元，31日開始投標，拍賣期間為10月31日至11月4日，11月6日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購計有521張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.1倍，則以77元為承銷價格上限，11月5日開放公開申購。

萊德光電-KY自1999年創立於美國以來，深耕光纖技術領域，專注於高品質光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件的研發與製造，並延伸至光纖檢測儀器與光纖元件製造設備的開發。近年來，公司積極拓展美國LED智慧照明市場，透過自有品牌深耕歐美市場，並成功獲得多家國際一線品牌客戶的高度肯定。

憑藉高度客製化能力與整合式技術諮詢服務，萊德光電-KY在光纖光電與智慧照明領域累積達149項專利，能為客戶提供完整的一站式產品與技術解決方案，全面滿足多元應用需求。

2024年，萊德光電-KY營收達新台幣6.92億元，毛利率達60.61%，稅後淨利為7,347萬元，每股稅後純益（EPS）為3.35元。2025年截至9月止，累計營收達6.78億元，年增率達29.16%，顯示公司與客戶共同開發之產品已逐步放量，終端市場需求亦持續穩定成長。

展望未來，萊德光電-KY將持續聚焦光纖雷射應用市場，結合其客製化產品優勢，營運動能與獲利表現可望穩健成長，持續為股東創造價值。

