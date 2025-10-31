台新投信第十屆新任董事及監察人名單出爐

台新投信30日公告第十屆新任董事及監察人名單，任期為期三年。新任董事名單包含賴昭吟、林尚愷、林宜靜、王世聰、劉燈城、陳柏如、劉熾原；新任監察人為蔡銘城、郭立程。

根據台新投信30日公告，台新新光金旗下子公司，台新投信（存續公司）與新光投信合併案已獲主管機關核准，考量集團整體規劃提前指派台新投信第十屆的法人董事及監察人代表人。

台新投信公告指出，公司股東台新新光金（100%持有）2025年10月30日指派第十屆新任董事及監察人，由2025年11月24日起至2028年11月23日止，任期三年。

台新投信第十屆新任董事及監察人名單，較上一次分別增加一名董事及監察人，董事來到七位、監察人兩位；在新任名單中，賴昭吟、林宜靜、王世聰、劉熾原等多位高層成為新任董事；監察人則新增郭立程。