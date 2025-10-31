聽新聞
房市管制 央行2理事提修正控管

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中央銀行昨日公布九月理監事會議事錄，值得注意的是，有兩位理事首次提出「可修正控管目標、及早因應」等意見，顯示部分理事已開始思考鬆綁時機與方向。這是自二○二○年以來央行連七波房市管制後，首度在官方紀錄中出現「調整」字眼，意味政策態度出現微妙轉折。

多位理事在會中仍主張，現行措施應維持不變、持續觀察成效。其中一位指出，第七波信用管制效果已逐漸浮現，成交量明顯縮減、價格才剛開始微降，不動產貸款集中度仍偏高，應再讓政策「多發酵一段時間」。另有理事表示，歷經多輪管制後，房市總算進入量縮價穩階段，現階段維持政策延續性仍有必要。

不過，也有理事觀察到，當前房地產景氣及總體經濟背景環境，與上年底已有「重大變動」，主張銀行可針對自主管理不動產貸款的控管目標進行修正，央行亦應「及早因應」。這段文字成為市場關注焦點，象徵內部討論進入不同階段。

綜合理監事會內容可見，央行內部雖仍維持穩健基調，但政策語氣明顯較前幾次紀錄柔和。市場人士解讀，這場會議開始允許討論鬆綁，為未來政策調整預留伏筆。

另外，關於利率政策部分，理事們普遍認為國內通膨趨緩、經濟穩健，但產業明顯呈現兩極化走勢，電子資通訊業因人工智慧（ＡＩ）熱潮出口強勁，傳產業則受美國關稅政策與外需疲弱影響，當前維持利率不變是最合宜的選擇。

