獨／玉山金正和三商壽談這三件事 再送董事會最後決議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

玉山金控今晚發出第二次重訊，強調先前的出價有經過董事會授權。知情人士透露，玉山金控先前的出價的確已經過董事會授權，只不過，董事會是採取彈性放到最大的「空白授權」，玉山金必須要完成三件事，才會由董事會做成最後決議。

這三件事分別是「玉山金對三商美邦人壽的員工安置方案」、「每股8.2元的出價，究竟是用三十天均價或者是十天均價來計算」，以及「關於翁家跟陳家進入玉山金控董事會的相關協商」。前兩件事必須由董事會來做成最後決議，至於翁家或陳家進入董事會，由於尚未到董監改選時間，因此很有可能會先以改派法人董事的方式讓翁家或陳家進入董事會。

在股價方面，採取何種天期的均價來計算換股價格，也是至為重要的關鍵。

知情人士表示，所謂的空白授權，亦即讓玉山金決策高層先去出價，再把得出的價格送回董事會做決議，最後會由三商美邦人壽跟玉山金控同步召開董事會之後，雙雙上重訊公布，並在證交所同步開記者會宣布此事。

玉山金控 董事 三商美邦人壽

