理監事會議事錄透露 央行：三因素…利率維持不變

中央銀行昨（30）日公布「第21屆理事會第3次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要」，全體理事一致同意維持政策利率不變。根據會議紀錄，理事們普遍認為國內通膨趨緩、經濟穩健，但產業兩極化明顯，電子資通訊業因AI熱潮出口強勁，傳產業則受美國關稅政策與外需疲弱影響，當前維持利率不變是「最合宜的選擇」。

在房市政策方面，多位理事表達應再觀察現行選擇性信用管制成效，宜維持信用管制措施不變。

央行第3季理監事議事錄摘要

多位理事表示，央行除維持政策利率不變外，也可透過減發定期存單等公開市場操作手段，營造充裕資金環境，協助傳產及中小企業。與調降存款準備率相比，這樣的作法更具彈性，有助政府推動產業支持方案。

有理事提醒，實質利率雖已轉正但仍偏低，金融條件仍屬寬鬆，因此不宜貿然調整利率。

亦有理事提到，下半年仍面臨美國232條款調整及地緣政治風險等不確定性。雖然通膨已降至2%以下，但油價與能源價格變化、房租與外食等服務價格僵固性高，仍須持續觀察。若新台幣升值或油價下跌，將有助物價持續下行。

兩位理事指出，央行上修全年經濟成長率預測，顯示無降息空間；而CPI年增率逐步回降，明年可望更低，亦顯示無升息必要。

在房市政策方面，多數同意現行選擇性信用管應維持不變。理事指出，第七波信用管制成效已逐漸顯現，房市量縮價跌，但不動產貸款集中度仍高，建議讓政策持續發酵。

部分理事支持央行自第2季起給予銀行自主調整貸款控管目標的彈性，以緩解新青安貸款排撥壓力。金管會已宣布，新青安貸款自9月起不再計入特定比率，將有助舒緩排撥瓶頸。

多位理事並關注銀行資金動能是否足以支應未來預售屋、成屋及都更重建貸款需求。強調銀行放款仍須遵守「5P授信原則」，審慎評估借款人償債能力與擔保品價值，以防範風險擴大。

部分理事提醒，目前房貸逾放比雖低，但未來若景氣轉弱，部分民眾可能出現還款壓力；全國房貸負擔率多已逾30%合理標準，需進一步掌握以維護金融穩定。

整體而言，央行理事普遍認為，在物價回穩、經濟穩健且房市仍待觀察的情勢下，維持利率與信用管制措施不變，可兼顧經濟成長與金融穩定。