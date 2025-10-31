快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

鮑爾放鷹 台幣貶破30.7元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話偏向鷹派，暗示12月未必降息，激勵美元指數回升，新台幣匯價昨（30）日順勢走弱。新台幣以30.68元、貶值5分開出，盤中雖受台股早盤上攻支撐，但隨著股市翻黑、部分外資熱錢回流美元資產，加上午後政府基金及公營事業資金匯出，加重新台幣貶勢，最終以當日最低價30.715元作收，貶值8.5分，連續第二個交易日走貶，單日成交量達19.58億美元。

鮑爾在最新談話中指出，美國近期經濟數據表現穩健，勞動力市場逐漸放緩，通膨仍略高於目標水準。他強調，此次降息屬於風險管理措施，未來政策方向仍須視經濟數據而定，並表示「12月降息並非定局」。此番言論使市場對12月降息預期明顯降溫，美元獲得支撐，主要亞幣多數承壓。

外資動態方面，雖然昨日外資小幅買超台股16.5億元，連續第二日回補，但整體仍趨謹慎。央行主管指出，外資在台股投資報酬很高，但外資進出頻繁，有獲利就會匯出，也時常對匯市造成影響。

匯銀人士則表示，昨日午後政府基金及公營事業單位部分資金匯出，以因應海外投資或支付需求，也加重了新台幣貶勢。

根據央行統計，昨日美元指數則升值0.22%，主要亞幣多數走貶，日圓大幅貶值0.87%，星元貶值0.31%，新台幣貶值0.28%，人民幣貶值0.13%，僅韓元升值0.24%。歐元則小跌0.11%。

新台幣 外資 降息

延伸閱讀

投資人消化川習會 亞股收盤走勢不一

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

Fed 決策／鮑爾強調12月降息非定論 五要點一次看

相關新聞

理監事會議事錄透露 央行：三因素…利率維持不變

中央銀行昨（30）日公布「第21屆理事會第3次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要」，全體理事一致同意維持政策利率不變。根據...

三商壽併購案爭議延燒…金管會全程掌握 彭金隆：玉山金清楚公司治理

玉山金併購三商壽引發「是否需發布重訊、是否違反公司治理」兩大質疑。金管會主委彭金隆昨（30）日在立法院財政委員會表示，金...

機器人理財業者少一家

機器人理財市場發展緩慢？根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財開辦業者共有17家，含銀行十家、投信四家、投顧三家，資...

央行研議比特幣納國家儲備

中央銀行昨（30）日由副總裁朱美麗赴立法院財政委員會，報告「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」...

股東會紀念品 將可線上領

金管會昨（30）日宣布，集保中心「股東會電子化紀念品（eGift）」機制將在明年股東會季上路，股東透過電子投票平台可線上...

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

玉山銀行於《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲八項大獎，表現亮眼，展現深厚的專業實力與卓越的服務品質。在整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。