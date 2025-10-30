快訊

三商壽併購案 玉山金：依規嚴守保密原則

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山金（2884）併購三商壽，但雙方發布重訊時機引發討論。玉山金昨（30）日晚間發布重訊指出，進行併購評估與執行併購、投標作業流程，嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

玉山金指出，依據「併購資訊揭露自律規範」第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息」。玉山金強調，針對媒體報導併購案訊息的處理、重大訊息發布時機，除依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」外，也參考金融同業併購交易的案例。

業內人士指出，金控的併購案都是內部高度機密，是重要的公司治理項目。董事會理當已經授權給董事長，簽署相關保密協議及投標文件，但董事會授權無須發重訊，畢竟案子沒有進行到一定程度前，難以說明對公司財業務及股東權益的重大影響。近幾次金融業合併案，也是雙方董事會通過後始正式發布。

