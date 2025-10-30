三商壽併購案爭議延燒…金管會全程掌握 彭金隆：玉山金清楚公司治理

玉山金（2884）併購三商壽引發「是否需發布重訊、是否違反公司治理」兩大質疑。金管會主委彭金隆昨（30）日在立法院財政委員會表示，金管會全程掌握但不便洩漏細節，已請證交所在一周內查明是否涉及重訊與程序瑕疵，強調玉山金「非常清楚公司治理」。

立委鍾佳濱說，三商壽資本適足率（RBC）不足200%，為何玉山金仍願意溢價收購？彭金隆回應，市場常見併購溢價，主要是併購方對「持續經營價值」的預期判斷，不只看財報淨值或清算價值。

彭金隆回應玉山金併三商壽爭議

彭金隆指出，「財報價值」與「持續經營價值」是兩種不同概念。合併案多半是溢價收購，就是對「持續經營價值」預期不同。以立即清算角度，僅能反映資產的淨變現價值，但若企業具備持續經營與改善體質能力，其長期價值往往更高。

鍾佳濱進一步詢問，玉山金願意溢價收購是否與ICS（新一代清償能力制度）過渡措施有關？彭金隆強調，金管會不介入價格判斷，「但過渡措施不會讓三商壽資本缺口消失」，接手方須概括承擔後續改善責任。

針對玉山金是否未經董事會決議即出具具法律效力文件，違反公司治理程序？彭金隆強調，金管會不宜在事證未明前公開細節。等正式送件審查階段，若文件與程序不完備，金管會有權要求補件或退件，確保公司治理與投資人權益。