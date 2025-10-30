立委疑「摸黑交易」？三商壽深夜發重訊：皆依規範發布

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

市場傳出玉山金出手併購三商壽（2867），多位立委30日在立法院質詢時質疑業者併購案對外公告重訊的時機點，並呼籲金管會應加強監理作為，避免市場再度陷入「摸黑交易」的疑慮。對此，三商美邦人壽晚間澄清，針對併購案處理與重大訊息發布，都依規範與金融同業前例處理。

針對立委質疑業者併購案對外公告重訊的時機點，銀行局副局長張嘉魁回應，這屬公司治理問題，日後若金控提交合併案，金管會將審視程序是否符合法規與內控機制。玉山金和三商壽都未提交合併申請案。

三商壽30日晚間發布重大訊息說明，根據媒體傳聞本公司未於規定期限內發布重訊公告乙事，本公司針對併購案之處理及重大訊息發布，均依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」，暨依金融同業併購交易揭露之前例辦理。

併購 玉山金 三商壽

延伸閱讀

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

玉山金併三商壽「摸黑交易？」金管會無聲 彭金隆：不會當路人甲

相關新聞

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

三商壽（2867）將出嫁玉山金（2884），雙方重訊時機引發討論。對此，玉山金晚間嚴正指出，公司進行併購評估與執行併購作業...

鮑爾：12月再降息言之過早

聯準會（Fed）於美國時間周三公布最新利率決策，一如預期降息一碼（○點二五個百分點），但主席鮑爾提醒投資人，不要認定聯準...

獨／玉山金正和三商壽談這三件事 再送董事會最後決議

玉山金控今晚發出第二次重訊，強調先前的出價有經過董事會授權。知情人士透露，玉山金控先前的出價的確已經過董事會授權，只不過...

央行理事：整體經濟穩健成長 須關注產業兩極化發展

中央銀行今天公布第3季理監事會議事錄，多位理事表示，整體經濟穩健成長，但產業呈兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口...

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。