立委疑「摸黑交易」？三商壽深夜發重訊：皆依規範發布

市場傳出玉山金出手併購三商壽（2867），多位立委30日在立法院質詢時質疑業者併購案對外公告重訊的時機點，並呼籲金管會應加強監理作為，避免市場再度陷入「摸黑交易」的疑慮。對此，三商美邦人壽晚間澄清，針對併購案處理與重大訊息發布，都依規範與金融同業前例處理。

針對立委質疑業者併購案對外公告重訊的時機點，銀行局副局長張嘉魁回應，這屬公司治理問題，日後若金控提交合併案，金管會將審視程序是否符合法規與內控機制。玉山金和三商壽都未提交合併申請案。

三商壽30日晚間發布重大訊息說明，根據媒體傳聞本公司未於規定期限內發布重訊公告乙事，本公司針對併購案之處理及重大訊息發布，均依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」，暨依金融同業併購交易揭露之前例辦理。