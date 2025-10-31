金管會呼籲精簡債權協商

為協助債務人更快解決債務壓力、順利與銀行協商，金管會建議主管機關簡化「債權協商」陳情案件的處理流程，讓民眾不用再被繁瑣程序卡住，協商進度也能更有效率。

政府自2008年4月起施行《消費者債務清理條例》，讓債務人可先與銀行等債權機構進行前置協商，若協商不成，再進入法院的更生或清算程序。然而在實務上，許多民眾在協商時仍面臨諸多困擾，包括：不知道該怎麼開始與銀行協商，或不想逐一通知所有債權銀行；不清楚協商流程與申請機制；對協商利率或月付金金額有疑問；協商破局後希望恢復原方案。目前，只要民眾對協商有疑問或不滿向主管機關申訴，系統就會同時通知所有債權銀行。這不僅讓債務人接到多通電話、增加困擾。

金管會建議，若民眾以電話方式向主管機關陳情或諮詢債務協商問題，可直接轉由銀行公會的「消費金融無擔保債務協商窗口」處理，讓專業單位即時提供協助，減少流程重複並縮短處理時程。