快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

央行理事：整體經濟穩健成長 須關注產業兩極化發展

中央社／ 台北30日電
中央銀行今天公布第3季理監事會議事錄，多位理事表示，整體經濟穩健成長，但產業呈兩極化發展。圖／聯合報系資料照片
中央銀行今天公布第3季理監事會議事錄，多位理事表示，整體經濟穩健成長，但產業呈兩極化發展。圖／聯合報系資料照片

中央銀行今天公布第3季理監事會議事錄，多位理事表示，整體經濟穩健成長，但產業呈兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口及投資暢旺，但傳產業受美國關稅衝擊等影響，出口疲弱且減班休息人數增加。

央行9月18日舉行第3季理監事會，考量今年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和，為了審慎因應全球經濟前景的不確定性，以及美國經貿政策對國內經濟可能影響，決議利率連6凍。

根據今天公布的議事錄內容，多位理事表示，當前國內通膨趨緩，整體經濟穩健成長，但產業呈現兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口及投資暢旺，但傳產業受美國關稅政策衝擊等影響，出口疲弱且減班休息人數增加，贊同維持政策利率不變。

數位理事支持透過公開市場操作，採減發定期存單方式，營造充裕的資金環境，協助傳產業及中小企業。有理事認為，相較調降存款準備率，央行透過公開市場操作，釋出資金，協助政府產業支持方案運作，為更具彈性的作法。

有理事表示，下半年台灣經濟仍面臨諸多不確定性，如美國232條款調整等。在物價方面，現今通膨回穩至2%以下，但地緣政治因素可能推升能源價格，且房租與外食等服務類價格具僵固性，仍須持續觀察。

有理事表示，近期每月至少購買1次的CPI（消費者物價指數）年增率仍高，另部分外界調查顯示，近月消費者對未來1年的通膨預期仍續偏高，以及消費者認為未來半年國內物價將大幅上漲的比例也高，應密切追蹤消費者的通膨預期，以及其對通膨的影響。

2位理事認為，央行上修今年台灣經濟成長率預測值，顯示無降息空間，而CPI年增率逐步回降，明年可望更低，則顯示無升息必要。

消費者物價指數 通膨 美國 央行 經濟成長率預測 中小企業

延伸閱讀

半導體價格通膨來襲！這檔個股獲大摩調升目標價 股價衝歷史新高

我也希望台積電永遠是驕傲！竹軒：但時代巨輪在轉沒人知道會發生什麼

Fed 決策／鮑爾強調12月降息非定論 五要點一次看

美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

相關新聞

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

三商壽（2867）將出嫁玉山金（2884），雙方重訊時機引發討論。對此，玉山金晚間嚴正指出，公司進行併購評估與執行併購作業...

央行理事：整體經濟穩健成長 須關注產業兩極化發展

中央銀行今天公布第3季理監事會議事錄，多位理事表示，整體經濟穩健成長，但產業呈兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口...

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。