央行理事：整體經濟穩健成長 須關注產業兩極化發展

中央銀行今天公布第3季理監事會議事錄，多位理事表示，整體經濟穩健成長，但產業呈兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口及投資暢旺，但傳產業受美國關稅衝擊等影響，出口疲弱且減班休息人數增加。

央行9月18日舉行第3季理監事會，考量今年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和，為了審慎因應全球經濟前景的不確定性，以及美國經貿政策對國內經濟可能影響，決議利率連6凍。

根據今天公布的議事錄內容，多位理事表示，當前國內通膨趨緩，整體經濟穩健成長，但產業呈現兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口及投資暢旺，但傳產業受美國關稅政策衝擊等影響，出口疲弱且減班休息人數增加，贊同維持政策利率不變。

數位理事支持透過公開市場操作，採減發定期存單方式，營造充裕的資金環境，協助傳產業及中小企業。有理事認為，相較調降存款準備率，央行透過公開市場操作，釋出資金，協助政府產業支持方案運作，為更具彈性的作法。

有理事表示，下半年台灣經濟仍面臨諸多不確定性，如美國232條款調整等。在物價方面，現今通膨回穩至2%以下，但地緣政治因素可能推升能源價格，且房租與外食等服務類價格具僵固性，仍須持續觀察。

有理事表示，近期每月至少購買1次的CPI（消費者物價指數）年增率仍高，另部分外界調查顯示，近月消費者對未來1年的通膨預期仍續偏高，以及消費者認為未來半年國內物價將大幅上漲的比例也高，應密切追蹤消費者的通膨預期，以及其對通膨的影響。

2位理事認為，央行上修今年台灣經濟成長率預測值，顯示無降息空間，而CPI年增率逐步回降，明年可望更低，則顯示無升息必要。