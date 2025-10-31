快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

機器人理財業者少一家

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

機器人理財市場發展緩慢？根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財開辦業者共有17家，含銀行十家、投信四家、投顧三家，資產規模為148.5億元，仍不敵一檔ETF平均破200億元的規模，且野村投信自11月1日起終止機器人理財業務，等於少一家業者提供機器人理財服務，金管會證期局認為，目前仍有新增業者申請該服務，抱持謹慎樂觀態度。

證期局副局長黃厚銘昨（30）日表示，野村投顧即將終止機器人理財（自動化投顧）服務，此為公司基於商業考量所做的決定。依規定，業者若要新增自動化投顧服務，須檢具書件送交投信投顧公會審查，目前有一家業者正在申請中；但若業者決定終止該項服務，則不需另行向主管機關申請核准。

黃厚銘認為，任何新興金融服務的發展都需時間累積，雖然有業者退出，但也有新業者準備加入，且該市場仍呈現成長趨勢，顯示市場仍具潛力，抱持謹慎而樂觀的態度。

理財 投信 規模

延伸閱讀

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

玉山金併三商壽「摸黑交易？」金管會無聲 彭金隆：不會當路人甲

相關新聞

理監事會議事錄透露 央行：三因素…利率維持不變

中央銀行昨（30）日公布「第21屆理事會第3次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要」，全體理事一致同意維持政策利率不變。根據...

三商壽併購案爭議延燒…金管會全程掌握 彭金隆：玉山金清楚公司治理

玉山金併購三商壽引發「是否需發布重訊、是否違反公司治理」兩大質疑。金管會主委彭金隆昨（30）日在立法院財政委員會表示，金...

機器人理財業者少一家

機器人理財市場發展緩慢？根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財開辦業者共有17家，含銀行十家、投信四家、投顧三家，資...

央行研議比特幣納國家儲備

中央銀行昨（30）日由副總裁朱美麗赴立法院財政委員會，報告「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」...

股東會紀念品 將可線上領

金管會昨（30）日宣布，集保中心「股東會電子化紀念品（eGift）」機制將在明年股東會季上路，股東透過電子投票平台可線上...

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

玉山銀行於《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲八項大獎，表現亮眼，展現深厚的專業實力與卓越的服務品質。在整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。