金總建言 警示戶解凍簡化

金融總會最新公布《2025年金融建言白皮書》，其中一項與民眾權益最有關的重點，就是建議簡化「第二層以上警示帳戶」的解控程序，希望減少民眾、政府和銀行三方的麻煩，讓誤被凍結帳戶的人能更快恢復正常使用，此案為金融研訓院的最新提案。

所謂「警示帳戶」，根據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》的規定，是指警方或檢方在偵辦刑案時，為防止資金外流，要求銀行先凍結的帳戶。被列為警示帳戶，通常代表該帳戶可能跟詐騙、洗錢等案件有關。

目前警示帳戶分為兩種：第一層帳戶是詐騙受害者直接匯款過去的帳戶；第二層以上帳戶則是收到這筆錢後又轉出去的帳戶。

金融研訓院指出，近年來第二層警示帳戶的數量暴增，主要是基層警方為了防堵詐騙金流而積極通報，但也因此讓許多並未涉案的民眾被「連坐」，帳戶遭凍結，連轉帳或申辦信用卡都受影響。根據現行規定，警示帳戶要解除，只有兩個途徑：一是等原通報機關主動解除；二是等兩年期滿自動解除。民眾若想提前解控，必須親自跑一趟警察機關提出申請，整個流程不但費時費力，還常讓人一頭霧水。

金融研訓院建議，主管機關應與警政署協調，未來若警方確認民眾確實沒有涉及詐騙案件並同意解除時，應一併解除所有跟該筆金流相關的第二層、第三層甚至第四層帳戶，並附上理由說明，好讓銀行能更快辦理，不必讓無辜民眾長期受凍結之苦。

舉例來說，若警方查到一個詐騙帳戶（第一層）轉帳給A先生的帳戶（第二層），A先生又把錢轉給B、C、D（第三層），再往外流到E、F、G（第四層）。若警方後來確認A先生並未涉案並同意解除警示，那B到G這些後續帳戶也應一併解除，避免層層誤凍。