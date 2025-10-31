財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

玉山銀行於《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲八項大獎，表現亮眼，展現深厚的專業實力與卓越的服務品質。在整體綜合評鑑中，玉山14度榮獲「最佳財富管理銀行」殊榮，並獲得「最佳商品獎」及「最佳AI應用獎」第一名。

此外，更一舉囊括「最佳數位體驗獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳信託創新獎」及「最佳永續發展獎」等多項大獎肯定，玉山證券亦同時榮獲「最佳客戶滿意獎」第一名。「專業、創新、普惠」不僅是本次評鑑三大精神，更是驅動玉山財富管理服務全面升級的重要核心。

玉山秉持「心清如玉、義重如山」的精神，發揮團隊服務的特色，透過結合存匯、消金、理財專業的「分行金三角」，整合私人銀行、企業金融服務的「雙核團隊」，為顧客提供最專業與溫暖的金融服務。玉山銀行已於7月在玉山高雄旗艦大樓率先開辦資產管理專區業務，將陸續推出20項媲美國際金融中心的產品與服務，並建置家族辦公室服務團隊；同時，串聯台灣、香港、新加坡三地服務資源，對標國際並打造具競爭力的跨境金融平台。

在AI驅動科技浪潮的時代，玉山積極結合AI應用與金融科技，發展創新數位理財服務。推出生成式AI理財顧問「玉山投資i-chat」，結合即時市場分析與顧客對話資料，提供個人化商品帶來全新智慧理財體驗。同時，搭配自行研發並取得專利的「GRACE資產配置系統」，為顧客資產配置把關。

玉山財富管理透過創新服務與專業實力，今年已榮獲多項國際金融大獎，包含《歐元》最佳私人銀行獎「台灣最佳永續發展」及「台灣最佳數位解決方案」、《國際私人銀行家》「傑出財富管理服務獎」及《國際財經雜誌》「台灣最佳創新財富管理銀行」等殊榮。未來，玉山將持續結合專業團隊、跨境服務與科技力量，提供全方位且有溫度的金融服務。