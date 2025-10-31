快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行榮獲「最佳財富管理銀行獎」大獎，由玉山金控總經理陳茂欽（中）、玉山證券總經理陳烜台（左四）率隊出席「2025財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮。玉山銀行／提供
玉山銀行榮獲「最佳財富管理銀行獎」大獎，由玉山金控總經理陳茂欽（中）、玉山證券總經理陳烜台（左四）率隊出席「2025財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮。玉山銀行／提供

玉山銀行於《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲八項大獎，表現亮眼，展現深厚的專業實力與卓越的服務品質。在整體綜合評鑑中，玉山14度榮獲「最佳財富管理銀行」殊榮，並獲得「最佳商品獎」及「最佳AI應用獎」第一名。

此外，更一舉囊括「最佳數位體驗獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳信託創新獎」及「最佳永續發展獎」等多項大獎肯定，玉山證券亦同時榮獲「最佳客戶滿意獎」第一名。「專業、創新、普惠」不僅是本次評鑑三大精神，更是驅動玉山財富管理服務全面升級的重要核心。

玉山秉持「心清如玉、義重如山」的精神，發揮團隊服務的特色，透過結合存匯、消金、理財專業的「分行金三角」，整合私人銀行、企業金融服務的「雙核團隊」，為顧客提供最專業與溫暖的金融服務。玉山銀行已於7月在玉山高雄旗艦大樓率先開辦資產管理專區業務，將陸續推出20項媲美國際金融中心的產品與服務，並建置家族辦公室服務團隊；同時，串聯台灣、香港、新加坡三地服務資源，對標國際並打造具競爭力的跨境金融平台。

在AI驅動科技浪潮的時代，玉山積極結合AI應用與金融科技，發展創新數位理財服務。推出生成式AI理財顧問「玉山投資i-chat」，結合即時市場分析與顧客對話資料，提供個人化商品帶來全新智慧理財體驗。同時，搭配自行研發並取得專利的「GRACE資產配置系統」，為顧客資產配置把關。

玉山財富管理透過創新服務與專業實力，今年已榮獲多項國際金融大獎，包含《歐元》最佳私人銀行獎「台灣最佳永續發展」及「台灣最佳數位解決方案」、《國際私人銀行家》「傑出財富管理服務獎」及《國際財經雜誌》「台灣最佳創新財富管理銀行」等殊榮。未來，玉山將持續結合專業團隊、跨境服務與科技力量，提供全方位且有溫度的金融服務。

玉山 財富 理財

延伸閱讀

公股第一 第一銀行勇奪財富管理評鑑4項大獎

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

金融教育貢獻獎 中信文薈館 金質獎到手

財富管理論壇11月5日登場 台新投顧總座江浩農：多元平衡資產配置

相關新聞

理監事會議事錄透露 央行：三因素…利率維持不變

中央銀行昨（30）日公布「第21屆理事會第3次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要」，全體理事一致同意維持政策利率不變。根據...

三商壽併購案爭議延燒…金管會全程掌握 彭金隆：玉山金清楚公司治理

玉山金併購三商壽引發「是否需發布重訊、是否違反公司治理」兩大質疑。金管會主委彭金隆昨（30）日在立法院財政委員會表示，金...

機器人理財業者少一家

機器人理財市場發展緩慢？根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財開辦業者共有17家，含銀行十家、投信四家、投顧三家，資...

央行研議比特幣納國家儲備

中央銀行昨（30）日由副總裁朱美麗赴立法院財政委員會，報告「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」...

股東會紀念品 將可線上領

金管會昨（30）日宣布，集保中心「股東會電子化紀念品（eGift）」機制將在明年股東會季上路，股東透過電子投票平台可線上...

財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀績優 八獎項到手

玉山銀行於《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲八項大獎，表現亮眼，展現深厚的專業實力與卓越的服務品質。在整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。