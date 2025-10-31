股東會紀念品 將可線上領

金管會昨（30）日宣布，集保中心「股東會電子化紀念品（eGift）」機制將在明年股東會季上路，股東透過電子投票平台可線上領取紀念品序號，換取超商商品卡、交通票券或餐飲折價券。此舉可減少實體兌換與碳排放，提升投票意願，也將納入公司治理ESG評鑑加分項目。

據金管會統計，2025年股東電子投票比重已達61%，顯示投資人對電子投票接受度逐步提高。今年共有725家上市櫃與興櫃公司發放股東會紀念品，若導入eGift服務，將可大幅減少實體兌換與物流作業成本，也更符合ESG減碳趨勢。

為進一步提升電子投票比率、便利股東參與，金管會請集保中心建置股東會電子化紀念品機制，預計最快明年第一季建置完成。

為鼓勵企業導入數位化服務，金管會祭兩大誘因。一，從2026年至2028年，eGift機制啟用前三年將提供公發公司免費使用，2029年起才開始收費。

第二，使用eGift機制者，可納入公司治理評鑑ESG加分項目，提升評鑑分數與企業永續形象。至於是零股、或是整股股東才能使用eGift機制，則由公司自行決定。導入eGift的公司，股東在完成電子投票後，可在指定日期登入投票平台，即可獲得一組電子序號，兌換紀念品。