央行研議比特幣納國家儲備
中央銀行昨（30）日由副總裁朱美麗赴立法院財政委員會，報告「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」。針對立委建議將比特幣納入國家儲備資產的提案，朱美麗表示，央行將遵照委員指示，持續研究此議題。此也被解讀為央行首度對此方向鬆口。
國民黨立委葛如鈞指出，全球多國政府正興起持有比特幣的趨勢，建議台灣應審慎考慮將比特幣納入國家儲備，以作為對沖風險的工具。
他表示，目前我國儲備資產高度集中於美元等少數主要貨幣，若未來全球金融體系發生變化，恐造成「單點故障」（single point of failure）風險。
對此，朱美麗回應，央行將依照委員意見，持續研究與評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言