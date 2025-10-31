央行研議比特幣納國家儲備

中央銀行昨（30）日由副總裁朱美麗赴立法院財政委員會，報告「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」。針對立委建議將比特幣納入國家儲備資產的提案，朱美麗表示，央行將遵照委員指示，持續研究此議題。此也被解讀為央行首度對此方向鬆口。

國民黨立委葛如鈞指出，全球多國政府正興起持有比特幣的趨勢，建議台灣應審慎考慮將比特幣納入國家儲備，以作為對沖風險的工具。

他表示，目前我國儲備資產高度集中於美元等少數主要貨幣，若未來全球金融體系發生變化，恐造成「單點故障」（single point of failure）風險。

對此，朱美麗回應，央行將依照委員意見，持續研究與評估。