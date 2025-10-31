快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

臺銀看黃金展望 震盪盤堅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

臺灣銀行貴金屬部表示，長期而言，受利率下降、全球央行持續購金、地緣政治風險高及美國財政赤字與經濟等問題，不確定性仍高下，黃金價格可望持續震盪盤堅，惟國際金價在屢創新高後，累積漲幅不小且處過熱區，隨時有技術性修正之可能，未來波動將加劇。

黃金具備流動性及穩定性特性，也是平衡資產配置的重要工具之一。歐洲央行報告指出，黃金已超越歐元成為第二大儲備資產；世界黃金協會報告亦指出，黃金已成為全球央行儲備資產「穩定錨」，8月底其儲備比率（不計入Fed）為1996年以來首次超越美債。

近期各投行紛調高2026年黃金目標價至4,500美元至5,000美元，為富裕投資人多元化投資組合重要選項，投資人可酌量增加黃金在長期配置的比重，並依投資屬性為積極型、穩健型或保守型，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，配置黃金的部位，平衡資產風險及收益。

央行 金價

