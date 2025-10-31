國際金價動盪加劇 市場恐慌情緒驟升 專家：三大因素 牽動行情

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

臺灣銀行貴金屬部表示，影響國際黃金現貨價格有三大面向，第一是供給與需求，因黃金的供給來源可區分為金礦產出、回流黃金及生產者避險賣出等，當礦產供應減少，市場供給緊縮將推升金價，反之亦然。黃金需求包括飾金需求、央行購金、工業需求及投資性需求等，近年來多國央行持續增加黃金儲備以分散風險，及全球金融市場動盪，投資性需求占比逐年提升，皆對金價上漲提供相當大的助力。

第二是美元與利率，由於黃金價格係以美元報價，故其與美元呈負相關走勢，即美元上漲時金價下跌，美元下跌時金價上漲；當美元因利率走升而升值時，購買黃金成本將增加，當美元因利率下降而貶值時，購買黃金的成本將隨之降低。但這並非一成不變的定律，當市場不確定性因素提高時，資金可能同時流向美元及黃金市場，導致美元與金價出現同步上漲之走勢。

第三是戰爭、政經情勢與通貨膨脹，每當出現戰爭、地緣政治風險或政經情勢緊張時，投資人避險情緒就會升高，可能增加購買黃金的意願。另外當商品價格上漲時，民眾會受貨幣實質購買力將下降的預期心理影響，進而增加購買黃金以對抗通貨膨脹。

臺灣銀行貴金屬部表示，2025年初受到美國總統川普上任後推行多項具爭議性政策影響，造成全球市場動盪加劇，避險買盤持續流入金市，4月川普首次公布對多國加徵對等關稅，稅率遠高於預期，市場恐慌情緒驟升，金價突破3,000美元大關，加上市場樂觀預期聯準會降息，金價續漲至3,500美元，雖美中談判將關稅延後生效，市場避險情緒消退下，金價一度回落至3,120美元。

但因中東地緣政治風險加劇、美國財政赤字惡化引發美債疑慮、市場對聯準會獨立性的擔憂、美國就業數據弱化、9月聯準會如市場預期降息1碼，會後點陣圖顯示年底前仍有降息2碼空間、美國因預算危機兩黨僵持，白宮宣布於10月1日正式關門、中國公布稀土管制措施，川普宣布對中國徵收額外100%關稅，並對晶片設計等關鍵軟體實施出口管制。

市場擔憂美中貿易戰復燃等諸多對全球經濟不利因素，造成避險買盤持續湧入金市，推升金價一路上漲站上4,100美元，屢屢刷新歷史新高迄今。

