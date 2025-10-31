櫃買交易黃金 門檻調降了

快訊

記者王奐敏／台北報導
櫃買中心為降低投資門檻，方便投資人參與黃金投資，櫃買黃金現貨交易平台自今年10月1日起，最小交易單位調整為「1台錢」（3.75公克），讓有意參與黃金現貨投資的小資族與年輕族群均能輕鬆將黃金納入資產配置。

該制度上線後，10月以來，截至21日的單月日均成交值已突破歷史新高，其中有四個交易日成交值超過1億元，10月份累積交易投資人數為9月全月交易人數五倍餘，有效擴大市場功能及投資人參與。

投資人只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶，並簽署風險預告書即可進行委託買賣，不需額外開戶。

投資人可以在開戶證券商提供的下單介面輸入「AU9901」或「AU9902」代號查詢最新報價，並輸入欲交易數量，交易過程跟買賣股票一樣。

目前櫃買黃金現貨交易平台上交易的商品包括「臺銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」等二檔，由國內最具公信力的臺灣銀行及第一商業銀行擔任造市商，在平台上負責提供買賣報價，市場價格透明且流動性佳，交易採用新台幣報價結算，操作簡單，適合各類型投資人。投資人可洽詢證券商營業員或透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」查詢最新報價。

