獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
三商壽（2867）將出嫁玉山金（2884），雙方重訊時機引發討論。圖／玉山金提供
三商壽（2867）將出嫁玉山金（2884），雙方重訊時機引發討論。對此，玉山金晚間嚴正指出，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

玉山金30日晚間發布重訊指出，依據「併購資訊揭露自律規範」第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息」。依據上開規範，本公司於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

玉山金強調，本公司針對併購案媒體傳聞之處理及重大訊息發布時機，除了依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」外，並會同時參酌金融同業併購交易之揭露前例辦理。

一家金控高層指出，有關金控的購併，都是內部高度機密，也是公司治理很重要的項目。一般認為過去玉山公司治理都是模範生，理當董事會有授權給董事長，簽署相關保密協議及投標文件。

據了解，玉山金在此案中已事先獲得董事會授權進行，而依照相關規定，董事會授權無須發重訊，畢竟案子沒有進行到一定程度之前，難以說明對公司財業務及股東權益有何重大影響，因此事前均未有重訊。以近幾次金融業合併案例而言，也是均由雙方董事會通過後始正式發布。

玉山金 三商壽 中信金

