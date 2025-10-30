機器人理財熱度降溫？金管會：謹慎樂觀

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

機器人理財市場發展緩慢？根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財開辦業者共有17家，含銀行10家、投信4家、投顧3家，資產規模為148.52億元，仍不敵一檔ETF平均破200億元的規模，且野村投信自11月1日起終止機器人理財業務，等於又少一家業者提供機器人理財服務，金管會證期局認為，目前仍有新增業者申請該服務，抱持謹慎樂觀態度。

證期局副局長黃厚銘表示，野村投顧即將終止機器人理財（自動化投顧）服務，此為公司基於商業考量所做的決定。依規定，業者若要新增自動化投顧服務，須檢具書件送交投信投顧公會審查，目前有一家業者正在申請中；但若業者決定終止該項服務，則不需另行向主管機關申請核准。至於野村投信的客戶後續處理，已與客戶協議終止契約，保障客戶權益。

黃厚銘認為，任何新興金融服務的發展都需時間累積，雖然有業者退出，但也有新業者準備加入，且該市場仍呈現成長趨勢，顯示市場仍具潛力，抱持謹慎而樂觀的態度。

根據金管會統計，截至今年9月底，機器人理財服務的資產規模為148.52億元，客戶人數為22.7萬人，分別年成長42.9％和11.85％，機器人理財資產規模前三大銀行分別為國泰世華銀26.67億元、一銀25.75億元和華南銀21.02億元；規模前三大投信為復華投信4.42億元、野村投信2.31億元、國泰投信0.19億元；規模前三大投顧為阿爾發投顧16.41億元、富蘭克林投顧2.72億元、中租投顧0.94億元。

