快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

小股東注意！明年起股東會紀念品 可線上領了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會30日宣布，集保中心「股東會電子化紀念品（eGift）」機制將在明年股東會季上路，股東透過電子投票平台可線上領取紀念品序號，換取超商商品卡、交通票券或餐飲折價券。此舉可減少實體兌換與碳排放，提升投票意願，也將納入公司治理ESG評鑑加分項目。

據金管會統計，2025年股東電子投票比重已達61%，顯示投資人對電子投票接受度逐步提高。今年共有725家上市櫃與興櫃公司發放股東會紀念品，若導入eGift服務，將可大幅減少實體兌換與物流作業成本，也更符合ESG減碳趨勢。

為進一步提升電子投票比率、便利股東參與，金管會請集保中心建置股東會電子化紀念品機制，預計最快明年第1季建置完成，明年六月股東常會就可上路。

證期局副局長黃厚銘指出，該系統由集保中心統籌開發並協助公發公司上線使用，未來維護成本將依「使用者付費」原則，每筆向公發公司收1元費用。

但為鼓勵企業導入數位化服務，金管會祭兩大誘因。一，從2026年至2028年，eGift機制啟用前三年，集保中心將提供公發公司免費使用，2029年起才開始收費。

第二，使用eGift機制者，可納入公司治理評鑑ESG加分項目，提升評鑑分數與企業永續形象。至於是零股、或是整股股東才能使用eGift機制，則由公司自行決定。

導入eGift的公司，股東在完成電子投票後，可在指定日期登入投票平台，即可獲得一組電子序號，用以兌換股東會紀念品。

若為可電子化商品，如超商卡、交通票券或餐飲折價券，可直接線上領取；若為實體杯盤等非數位化品項，仍須依公司規定至指定地點領取。

股東會紀念品電子化，除可降低企業印製、運送與現場發放的碳足跡，更能讓股東不受徵求人或公司發放時間與地點限制，減少舟車往返與排隊時間，兼顧便利性與永續發展。

股東會紀念品 金管會

延伸閱讀

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

第一銀行攜手正隆集團推 ESG 專案融資 支持供應鏈低碳轉型

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

相關新聞

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

三商壽（2867）將出嫁玉山金（2884），雙方重訊時機引發討論。對此，玉山金晚間嚴正指出，公司進行併購評估與執行併購作業...

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。