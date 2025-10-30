機器人理財規模9月底達148億元 金管會：審慎樂觀

金管會統計顯示，截至今年9月底止，17家業者開辦機器人理財業務，累積資產規模達新台幣148.52億元，年增42.9%。不過，野村投信日前宣布11月起終止機器人理財服務，金管會表示，雖有業者退出，但還有新業者正審核中，對業務持審慎樂觀態度。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」或「智能投顧」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。

金管會最新統計顯示，截至9月底共17家業者開辦機器人理財業務，銀行10家、投信4家與投顧3家，累積資產規模達148.52億元，年增42.9%，累積客戶數達到22萬7245人，年增11.85%。

野村投信機器人理財「理財農場」預計11月1日起終止服務，媒體關注對機器人理財整體業務態度為何，金管會證期局副局長黃厚銘表示，相關業務逐步成長中，雖然野村投信終止服務，但目前也有一家業者申請審查中，對業務持審慎樂觀態度。

金管會統計顯示，開辦機器人理財業務的銀行中，以國泰世華銀行機器人理財資產規模達26.67億元穩坐寶座，市占率達17.96%，其次是一銀資產規模25.75億元，市占率17.34%，第3為華南銀行資產規模21.02億元，市占率14.15%。

投信方面，復華投信機器人理財業務資產規模4.42億元居冠，市占率2.98%，再來是野村投信資產規模2.31億元，市占率1.55%，第3為國泰投信資產規模0.19億元，市占率0.13%。

投顧部分，以阿爾發投顧資產規模16.41億元居冠，市占率11.05%，其次為富蘭克林投顧資產規模2.72億元，市占率1.83%，再來是中租投顧資產規模0.94億元，市占率0.63%。