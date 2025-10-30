快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

投保汽車第三人責任保險 金管會給3點提醒

中央社／ 台北30日電

金管會今天表示，民眾駕車上路除應注意行車安全，建議民眾可視需求增加投保汽車第三人責任保險，以移轉交通事故賠償責任風險，但要留意3點，包括部分狀況為不保事項、妥善留存事故資料，以及若有和解時應通知保險公司派人參與。

目前汽車依規定應投保強制汽車責任保險，是針對汽車交通事故所致受害人傷害或死亡，提供最高每人傷害醫療費用新台幣20萬元與死亡或失能給付200萬元的基本保險保障，並不包含逾上述給付標準的體傷責任，以及交通事故所致第三人車輛或財物損害的賠償責任。

金管會保險局副局長陳清源指出，為獲得更充分保障，提醒民眾可評估增加投保汽車第三人責任保險，當被保險人因駕駛汽車發生意外事故，造成第三人體傷、死亡或財物損害，依法應負賠償責任而受請求賠償時，保險公司將在責任限額內對被保險人進行理賠。

針對交通事故可能發生鉅額賠償責任，例如，不小心跟高價車輛發生碰撞，陳清源指出，保險公司也有銷售超額責任保險商品供民眾投保，就超過強制汽車責任保險及汽車第三人責任保險保額部分，由保險公司在責任限額內理賠。

陳清源提醒，民眾投保汽車第三人責任保險應注意3點，第1，部分狀況屬保險公司不保事項，像是因無照駕駛、吸毒、受酒類影響等情形駕駛被保險車輛，被保險汽車因出租給他人或做為報酬載運乘客或貨物等類似行為。

第2，萬一不幸發生汽車交通事故，應保持鎮靜，立即報警處理，並妥善留存車禍相關資料，可依據保險契約約定向產險公司申請保險給付；第3，因保險契約有約定保險公司參與和解的權利，因此若需跟對方就賠償責任進行和解，應通知保險公司派員參與，以免造成保險公司不受和解協議拘束的情形。

根據金管會資料，2024年車輛登記數約867.9萬輛，汽車第三人責任保險簽單車數約700.8萬輛，投保率約81%，簽單保費約389.33億元，損失率約70%；汽車超額責任保險2024年簽單車數476.8萬輛，投保率約55%，簽單保費約65.65億元，損失率約35%。

保險 金管會

相關新聞

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方...

新台幣午盤貶4.8分 暫收30.678元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.678元，貶4.8分，成交金額7.8億美元

