贏得銀髮族口碑 華南永昌證券榮獲最佳銀色友善獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券總經理張敦富（左）、財富管理部資深協理陳宥竹（右）出席《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮。圖／華南永昌證券提供
華南永昌證券總經理張敦富（左）、財富管理部資深協理陳宥竹（右）出席《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮。圖／華南永昌證券提供

華南永昌證券10月30日參加《今周刊》主辦的第19屆財富管理銀行暨證券評鑑，榮獲「最佳銀色友善獎」，再度蟬聯此殊榮。公司長期致力推動普惠金融與銀髮金融服務，透過貼近使用者需求的設計思維與不斷優化的數位體驗，深獲評審肯定與客戶信賴。

為提供長者更友善的理財環境，華南永昌證券持續精進「華南e指沖」App操作介面，推出業界首創「雙視窗下單」設計，讓投資人能在同一畫面完成下單，無須切換頁面，降低誤觸或畫面跳失的風險。獨家開發的「診股即可拍」功能，更貼心結合生活習慣，讓喜歡看報紙或收看理財節目的客戶，只需拍下畫面，即可自動轉換為追蹤個股，免除繁瑣輸入步驟，操作更直覺、體驗更友善。

華南永昌證券董事長黃進明十分重視客戶體驗，每周皆親自召開平台優化會議，根據客戶及通路同仁的使用回饋，持續推動系統改版與功能強化，讓「e指沖」得以不斷迭代升級，確保服務始終貼近市場與投資人需求。

在平台設計上，「e指沖」強調「理解快速」與「使用友善」的概念。介面採用清晰配色與簡潔結構，讓年長投資人也能輕鬆掌握操作邏輯。財富管理部資深協理陳宥竹表示，團隊更開發出圖像化、故事化的動畫影音，協助營業員向客戶解說如FCN結構式商品等複雜投資工具，使理財溝通更生動易懂。

此外，「e指沖」在美股投資服務上亦創新推出「圖像化趨勢」功能，以顏色區分漲跌，幫助投資人快速判讀市場動向。系統更會依據客戶持股，自動推播法說會、重大訊息及研究報告，猶如配備一位「隨身投資顧問」，協助投資決策更即時、更完整。

理財是一段長期陪伴與信任的旅程，華南永昌證券成立37年來，陪伴無數客戶從職場邁入退休階段。例如北部分公司曾協助一位80歲客戶整理30年前閒置股票，轉換為配息型基金，創造穩定現金流、提升生活品質。針對高資產客戶，公司亦結合金控跨子公司資源，提供全方位的資產傳承與財富規劃服務。展望未來，華南永昌證券將持續秉持「人人都能理財」的理念，深化金融科技應用與普惠金融推廣，成為客戶財富守護與退休規劃的長期夥伴。

