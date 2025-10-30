快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

專業與信賴獲得肯定 兆豐銀行勇奪「最佳理專團隊獎」第一名

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
兆豐銀行榮獲《今周刊》評比「最佳理專團隊獎」、「最佳普惠金融獎」、「最佳風控獎」等三大獎項肯定，由金管會主委彭金隆頒獎，兆豐銀行副總經理陳建中代表受獎。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行榮獲《今周刊》評比「最佳理專團隊獎」、「最佳普惠金融獎」、「最佳風控獎」等三大獎項肯定，由金管會主委彭金隆頒獎，兆豐銀行副總經理陳建中代表受獎。圖／兆豐銀行提供

兆豐金控（2886）子公司兆豐銀行榮獲大獎，由今周刊主辦的「2025年第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」，兆豐銀行獲得「最佳理專團隊獎」、「最佳普惠金融獎」、「最佳風控獎」等獎項肯定，為高資產客戶服務的理專團隊更拿下第一名，頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒發榮耀獎盃。

兆豐銀行表示，全球政經局勢多變，高資產客戶的理財觀念更趨向穩健，其需求已從單純追求高額投資報酬，擴展至更全面的資產配置與傳承規劃。兆豐銀行理專團隊憑藉其深度專業，精準掌握客戶需求，為客戶量身打造全方位財富管理規劃，正是本次能夠脫穎而出，榮獲「最佳理專團隊獎」第一名的關鍵。

兆豐銀行為強化高資產服務，特別成立「高資產客群敏捷服務團隊」，以專業分工與即時回應機制，整合投資建議、資產保全、家族傳承與稅務規劃等全方位顧問服務。透過團隊協作與跨部門資源整合，不僅強化分行的客戶開發與服務能量，更成功促進台商資金回流與資金活水導入財富管理業務，展現兆豐銀行在掌握資金趨勢與深化客戶關係上的雙重成果。

兆豐銀行指出，將持續推動理專取得國際認可的CFP®高級理財規劃顧問證照，並透過完善的訓練與獎勵制度，讓理專團隊具備從稅務、保險、投資到退休及傳承規劃的360度全方位視野，能夠為客戶建構更周全、更長遠的財務藍圖，真正實踐全人生的財富規劃。

除了厚植理專的專業硬實力，兆豐銀行更善用數位工具作為理專服務客戶的最佳後盾。為掌握數位影音溝通趨勢，銀行每周精心製作「Mega FOCUS Channel」系列影音短片，內容涵蓋最新市場訊息及投資觀點（如ESG、趨勢主題投資、重要經濟數據、主要國家央行政策等議題）。這些專業、即時的影音內容，不僅讓客戶能隨時吸收新知，理專更能第一時間分享給客戶，以此開啟專業話題、深化客戶信任，成為展現專業的最佳橋樑。

展望未來，兆豐銀行表示將繼續秉持「以客為尊」的核心理念，深化團隊協作，並積極擁抱金融科技，致力於為台灣高資產客群及廣大民眾，提供更卓越、更值得信賴的財富管理服務。

兆豐銀行

延伸閱讀

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

三商壽 RBC不足還高價賣？金管會彭金隆揭玉山金溢價真相

玉山金併三商壽「摸黑交易？」金管會無聲 彭金隆：不會當路人甲

相關新聞

線上也能領股東會紀念品 金管會推動eGift鎖定明年上路

金管會為鼓勵股東積極參與股東會、落實永續政策，宣布核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift...

立委籲金管會善盡監理責任 避免「摸黑交易」疑慮

立委李坤城30日於財政委員會針對三商美邦人壽招親案進行質詢。李坤城強調，金融市場的透明與公司治理的落實，是維護投資人信心...

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

玉山金併購三商壽引發「是否屬於重訊、是否違反公司治理」兩大質疑，金管會主委彭金隆說，玉山金很清楚何謂公司治理，金管會全程...

保誠人壽推終身眼睛險 涵蓋179項眼部手術

數位生活帶來便利也增加了視力風險，再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅；保誠人壽推出「保誠人壽睛彩守護終身健...

預防普發現金詐騙 Meta推短影音宣導4不原則

普發現金1萬元將上路，Meta公司今天發布與事實查核機構MyGoPen合拍短影音，介紹普發現金相關的常見詐騙手法與破解方...

新台幣午盤貶4.8分 暫收30.678元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.678元，貶4.8分，成交金額7.8億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。