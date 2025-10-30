專業與信賴獲得肯定 兆豐銀行勇奪「最佳理專團隊獎」第一名

兆豐金控（2886）子公司兆豐銀行榮獲大獎，由今周刊主辦的「2025年第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」，兆豐銀行獲得「最佳理專團隊獎」、「最佳普惠金融獎」、「最佳風控獎」等獎項肯定，為高資產客戶服務的理專團隊更拿下第一名，頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒發榮耀獎盃。

兆豐銀行表示，全球政經局勢多變，高資產客戶的理財觀念更趨向穩健，其需求已從單純追求高額投資報酬，擴展至更全面的資產配置與傳承規劃。兆豐銀行理專團隊憑藉其深度專業，精準掌握客戶需求，為客戶量身打造全方位財富管理規劃，正是本次能夠脫穎而出，榮獲「最佳理專團隊獎」第一名的關鍵。

兆豐銀行為強化高資產服務，特別成立「高資產客群敏捷服務團隊」，以專業分工與即時回應機制，整合投資建議、資產保全、家族傳承與稅務規劃等全方位顧問服務。透過團隊協作與跨部門資源整合，不僅強化分行的客戶開發與服務能量，更成功促進台商資金回流與資金活水導入財富管理業務，展現兆豐銀行在掌握資金趨勢與深化客戶關係上的雙重成果。

兆豐銀行指出，將持續推動理專取得國際認可的CFP®高級理財規劃顧問證照，並透過完善的訓練與獎勵制度，讓理專團隊具備從稅務、保險、投資到退休及傳承規劃的360度全方位視野，能夠為客戶建構更周全、更長遠的財務藍圖，真正實踐全人生的財富規劃。

除了厚植理專的專業硬實力，兆豐銀行更善用數位工具作為理專服務客戶的最佳後盾。為掌握數位影音溝通趨勢，銀行每周精心製作「Mega FOCUS Channel」系列影音短片，內容涵蓋最新市場訊息及投資觀點（如ESG、趨勢主題投資、重要經濟數據、主要國家央行政策等議題）。這些專業、即時的影音內容，不僅讓客戶能隨時吸收新知，理專更能第一時間分享給客戶，以此開啟專業話題、深化客戶信任，成為展現專業的最佳橋樑。

展望未來，兆豐銀行表示將繼續秉持「以客為尊」的核心理念，深化團隊協作，並積極擁抱金融科技，致力於為台灣高資產客群及廣大民眾，提供更卓越、更值得信賴的財富管理服務。