永豐金勇奪11項大獎 銀行永續金融證券數位創新受肯定

永豐金控（2890）推動永續金融、數位創新等服務有成，再度獲得外界肯定，今周刊2025年「財富管理銀行暨證券評鑑」永豐金囊獲11項大獎，其中永豐銀行獲得「最佳永續發展獎」，永豐金證券獲頒「最佳財富管理券商獎」特優及「最佳智能理財獎」第一名，展現國內券商數位創新與財富管理領域的雙軌領先實力之外，並在財富管理形象、客戶滿意、財富增值、風控、永續發展、客戶信任與AI應用領域受肯定。

《今周刊》30日舉辦「2025第十九屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮，永豐金證券一共拿下九大獎項，包括：「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳智能理財獎」第一名、「最佳財富管理形象獎」第三名、「最佳客戶滿意獎」第二名、「最佳財富增值獎」第三名、「最佳風控獎」第三名、「最佳永續發展獎」第二名、「最佳客戶信任獎」第三名、「最佳AI應用獎」第二名。

永豐金證券秉持「以客戶為核心」，依客戶不同人生階段的理財需求與風險屬性，量身打造專業理財方案，打造雙數位投資平台「大戶投APP」與「大戶豐APP」，功能持續滾動升級，獲得客戶滿意與信任。

針對高資產客群，永豐金證券今(2025)年獲金管會核准，成為首家進駐「亞洲資產管理中心高雄特區」的券商，展現提供客戶真正跨境、一站式配置解決方案的決心與行動力。永豐金證券所具備的「家族股權彈性配置型信託」服務，協助企業主進行稅務安排與資產傳承，目前有價證券信託累積受託資產規模已突破21億元。同時，公司積極推動實體與數位雙軌防詐機制，全方位守護客戶資產安全。

數位創新方面，永豐金證券持續實踐承諾。「大戶投APP」導入AI智能應用，內建「AI個股輿情」功能，結合生成式AI、自然語言處理與大數據分析，每日自動生成市場摘要，協助投資人快速掌握大盤脈動與新聞情緒。

此外，永豐金證券持續引領業界創新，「豐存股」推出首創台美股利再投入功能，今年更攜手Line Bank串接定期存股，並與今年新登場的沙盒商品—股票禮品卡深度整合，讓用戶可直接於平台兌換股票禮品卡，打造更靈活、生活化的投資體驗。此一創新串接展現永豐金證券在數位金融與投資便利性的前瞻布局。

打造專屬客群心服務 永續金融備受肯定

永豐銀行則獲得「最佳永續發展獎」以及「最佳公平待客獎」第三名。永豐銀行表示，旗下長期協助企業建置各類綠色能源電廠，自身營運面推動減碳永續服務作業，包括eNote電子表單、掌靜脈生物辨識，更於今年8月引領業界、創新應用AI Agent（人工智慧代理）推出「永豐iWish」智能服務，以直覺式對話方式表達存款、提款、匯款及轉帳等需求，讓金融服務更加簡單便利，榮獲「最佳永續發展獎」第一名肯定。

同時，永豐銀行指出，結合金融核心職能，以多元理財及信託服務打造完善理財服務生態系，成立私人銀行團隊，提供客製化財富管理服務；運用數位平台精準鎖定客戶需求，推出全台首創「ShareShares」銀行定期定額存美股，並獨創目標導向演算法動態資產再平衡－智能理財ibrAin等服務。