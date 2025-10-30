中國信託橫掃財管評鑑10項大獎 以專業守護客戶所託

中國信託實踐普惠金融精神以及專業信賴的財富管理服務深受認可，知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2025「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」30日揭曉得獎名單，中信金控（2891）橫掃本屆10項大獎，中信銀行不僅拿下銀行組最大獎「最佳財富管理銀行獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳財富增值獎」第一名，同時囊括「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳資產守護獎」、「最佳AI應用獎」共9大獎，中信證券亦榮獲券商組「最佳數位體驗獎」第一名，為本屆最大贏家！

《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮假台北晶華酒店舉行，由國家發展委員會主任委員葉俊顯、金融監督管理委員會主任委員彭金隆及今周刊董事長謝金河頒獎，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、私人銀行經營部部長莊順卿副總經理、中信證券企劃部部長楊上萱協理代表出席領獎。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，秉持「信賴不只是一輩子的」的精神，中信銀行以專業守護客戶所託，致力成為領先業界的最佳財富管理銀行，此次榮獲「最佳財富管理銀行獎」第一名，也是第15度獲得此獎項肯定，感到意義非凡。中信證券企劃部部長楊上萱協理則表示，中信證券本次榮獲券商組「最佳數位體驗獎」第一名，彰顯中信證券提供投資人創新與便利服務的卓越成果，更體現了積極落實數位普惠金融的精神。

中信銀行深知高資產客戶對資產管理的精細化需求，推出「家族辦公室服務」（Family Office Services），導入「1+2+FO+N+N」團隊模式—1位境內私銀RM（Relationship Manager）、2位RM來自法金與境外私銀、搭配專責FO（Family Office）團隊、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，為客戶提供全方位的財富永續與家族治理解決方案。面對市場不確定性與私人銀行客戶對投資服務的高度需求，中信銀行亦推出「主動式投資諮詢服務」，協助客戶定期檢視並掌握金融市場脈動，並設有「專屬投組策略師」，依據市場變化主動提供個人化投資建議與風險控管，實踐客製化財富管理，藉此得以取得評審青睞。

同時，中信銀行持續布建全資產健診規劃服務及專業團隊，提供客戶全方位且具溫度的財富管理服務。「全資產健診」整合「不動產健診」、「股權健診」及「保單健診」三大功能，藉由內外部數據串聯與視覺化呈現，協助高資產客戶全面掌握財富全貌，並透過專屬分析報告，提供完整資產檢視與保障建議。「保單健診」則以智能保險規劃為核心，涵蓋保障缺口分析、保費支出匯總與理賠流程簡化，大幅提升顧問服務效率與精準度。

中信銀行亦領先業界，結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）與數據分析技術，開發理專專屬「AI理專助理」，主動提醒理專客戶需求、協助交叉比對適配產品，擬真客戶需求提供理專智能培訓資訊，並把關銷售流程保障客戶權益。在普惠金融方面，中信銀行積極透過AI驅動服務升級，推出「智能遠距服務」模式，透過預測客戶需求，主動提供個人化的理財建議及提醒，同時透過智能引導即時配對，提供最適合的理財顧問或專業團隊服務，提升效率及滿意度，讓理財顧問不再是高資產客戶的專屬權利。

另一方面，中信銀行持續深耕社區、拓展在地服務及落實企業社會責任，今年共有6家分行舉行開幕活動，除了設立具當地特色分行的關埔、新莊分行，還有新設及重新裝修開幕的左營、大稻埕、嘉興、城北分行，連結在地文化，完善區域金融服務版圖，為客戶打造兼具人文溫度的金融體驗。伴隨臺灣超高齡社會來臨，中信銀行積極建構銀髮金融生態圈，推出「臻傳富信託」、「信託資產移轉服務」服務，以滿足客戶退休安養、財富傳承規劃需求。

無獨有偶，中信證券秉持以數位科技洞察客戶需求的精神，近年來積極優化自行研發的「中信亮點APP」，包含透過操作邏輯以升級使用者介面，大幅提升投資人策略靈活度與交易效率，並推出「觸價觸量」、「移動鎖利」、「智能投手」等功能，讓各族群用戶都能實現聰明投資。為進一步完善客戶的金融生活體驗，中信證券亦於今年全新推出「中信亮點family」平臺，結合投資知識、生活資訊及點數回饋機制，用戶累積「亮點」可用於兌換回饋禮品、折抵券或登記抽獎等，串連投資人從開戶、交易到日常生活應用生態圈，帶來更便利的數位金融生活。

中國信託結合數位創新與人本關懷，陪伴客戶在不同人生階段穩健前行，實踐資產守護、友善服務與永續經營價值，期許穩居臺灣值得信賴的金融領導品牌。