普發現金土銀加碼 ATM選土銀抽頭獎8,000元

全民普發現金，土地銀行加碼送紅利，自即日起至2026年1月16日，只要使用土地銀行ATM選擇「全民+1政府相挺」活動提領現金即可獲抽獎機會，獎項為頭獎10名紅利點數8萬點（等值新台幣8,000元）、貳獎80名紅利點數8,000點（等值800元）及參獎800名紅利點數800點（等值80元）。

土銀表示，為響應政府普發現金1萬元政策，加碼推出「全民+1 政府相挺 土銀幸福提款」ATM現金提領抽獎活動，只要在2025年11月17日至2026年1月16日持本行晶片金融卡至土地銀行ATM點選「全民+1政府相挺」專區，依序輸入本人/代領人的身分證字號（或居留證統一證號）、健保卡卡號，經身分核驗正確，即可領取普發現金款項。

這次土地銀行「全民+1政府相挺」活動總計將抽出890位，分別發放「台灣Pay」金融卡紅利點數10名8萬點、80名8,000點、800名800點，但必須綁定「臺灣Pay」或「土地銀行行動支付APP」，並於116年12月31日前折抵消費金額使用。